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B interregionale

Si apre l’avventura della serie B per il Rovereto

Con la pubblicazione delle Disposizioni Organizzative Annuali, la Federazione Italiana Pallacanestro, fissa i termini per la nuova inedita avventura in serie B Interregionale per Tecnisan Rovereto.

Si apre almeno sulla carta la nuova stagione 2026/27 per la Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli, che in due sole stagioni è passata dalla DR1 alla serie B Interregionale con un doppio incredibile salto di categoria. Dopo la sfortunata vicenda del Valsugana Basket, travolto dallo scandalo delle questioni giudiziarie del suo main sponsor a fine gennaio 2025, una formazione trentine torna a giocare in questa prestigiosa categoria dopo una sola stagione di assenza. La chiusura delle iscrizioni è prevista per il 7 luglio, mentre il campionato inizierà con il week end del 27 settembre. Ammesso un solo giocatore senior non di formazione italiana per ciascuna società.

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Classifica

B Interregionale: Girone D
SquadraPG
Falconstar3220
Adamant Ferrara3020
BBC Pordenone3020
Calorflex Oderzo2220
Virtus Padova2220
Secis Jesolo2020
Dinamica Gorizia2020
Guerriero Padova1620
Atv San Bonifacio1620
Sz Jadran1020
Montelvini Montebelluna220
Valsugana00

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Foto e video

Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Simone Caldara (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli