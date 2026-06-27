Si apre l’avventura della serie B per il Rovereto
Con la pubblicazione delle Disposizioni Organizzative Annuali, la Federazione Italiana Pallacanestro, fissa i termini per la nuova inedita avventura in serie B Interregionale per Tecnisan Rovereto.
Si apre almeno sulla carta la nuova stagione 2026/27 per la Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli, che in due sole stagioni è passata dalla DR1 alla serie B Interregionale con un doppio incredibile salto di categoria. Dopo la sfortunata vicenda del Valsugana Basket, travolto dallo scandalo delle questioni giudiziarie del suo main sponsor a fine gennaio 2025, una formazione trentine torna a giocare in questa prestigiosa categoria dopo una sola stagione di assenza. La chiusura delle iscrizioni è prevista per il 7 luglio, mentre il campionato inizierà con il week end del 27 settembre. Ammesso un solo giocatore senior non di formazione italiana per ciascuna società.