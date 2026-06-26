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C femminile

Fissati i termini per il campionato femminile 2026-27

Attraverso le Disposizioni Organizzative Annuali, la Federazione Italiana Pallacanestro, ha fissato i termini per la nuova stagione 2026/27.

Il campionato di serie C femminile, sarà disputato in collaborazione con il Comitato Regionale Veneto. Il termine per le iscrizioni è fissato al primo settembre 2026, il campionato avrà inizio il 26 settembre per terminare il 13 giugno 2027. Le formule verranno determinate successivamente alla chiusura delle iscrizioni. Al momento le formazioni regionali con il titolo sportivo per potervi partecipare, sono la Tecnoedil Trento e la neo promossa Cestistica Rivana. Come nella scorsa stagione le formazioni regionali saranno soltanto due, essendo salita di categoria il Charly Merano.

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Classifica

Serie C femminile: Girone interregionale
SquadraPG
Leobasket 985026
Tecnoedil Trento4226
Charly Merano3626
Horus Padova3426
Garda3426
Motta2426
Automarket Martellago2426
Mestre 20162226
Vicenza2226
Virtuscamin Padova2226
Apigi Mirano1626
Rhodigium1626
Cittadella1426
Spinea826

Notizie

Foto e video

Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Simone Caldara (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli