Fissati i termini per il campionato femminile 2026-27

Attraverso le Disposizioni Organizzative Annuali, la Federazione Italiana Pallacanestro, ha fissato i termini per la nuova stagione 2026/27.

Il campionato di serie C femminile, sarà disputato in collaborazione con il Comitato Regionale Veneto. Il termine per le iscrizioni è fissato al primo settembre 2026, il campionato avrà inizio il 26 settembre per terminare il 13 giugno 2027. Le formule verranno determinate successivamente alla chiusura delle iscrizioni. Al momento le formazioni regionali con il titolo sportivo per potervi partecipare, sono la Tecnoedil Trento e la neo promossa Cestistica Rivana. Come nella scorsa stagione le formazioni regionali saranno soltanto due, essendo salita di categoria il Charly Merano.