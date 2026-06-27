Sarà la serie B femminile la prima a partire

Con la pubblicazione delle Disposizioni Organizzative Annuali, la Federazione Italiana Pallacanestro, ha fissato i termini per la nuova stagione e ad aprire le danze sarà il campionato femminile di serie B.

Il campionato di serie B femminile, sarà disputato in collaborazione con il Comitato Regionale Veneto. Il termine per le iscrizioni è stato fissato per il 24 luglio 2026, il campionato avrà inizio il 19 settembre per terminare il 13 giugno 2027. Le formule verranno determinate successivamente alla chiusura delle iscrizioni. Due le formazioni regionali che vi prenderanno parte, le “Sister” della Pallacanestro Bolzano e la neo promossa Charly Merano di coach Travaglini, promossa dalla serie C assieme al Leobasket Lonigo. Sarà particolarmente interessante l'inedito confronto fra le due formazioni altoatesine, le meranesi infatti hanno bruciato le tappe, passando in tre anni dalla promozione alla serie B.