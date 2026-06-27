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B femminile

Sarà la serie B femminile la prima a partire

Con la pubblicazione delle Disposizioni Organizzative Annuali, la Federazione Italiana Pallacanestro, ha fissato i termini per la nuova stagione e ad aprire le danze sarà il campionato femminile di serie B.

Il campionato di serie B femminile, sarà disputato in collaborazione con il Comitato Regionale Veneto. Il termine per le iscrizioni è stato fissato per il 24 luglio 2026, il campionato avrà inizio il 19 settembre per terminare il 13 giugno 2027. Le formule verranno determinate successivamente alla chiusura delle iscrizioni. Due le formazioni regionali che vi prenderanno parte, le “Sister” della Pallacanestro Bolzano e la neo promossa Charly Merano di coach Travaglini, promossa dalla serie C assieme al Leobasket Lonigo. Sarà particolarmente interessante l'inedito confronto fra le due formazioni altoatesine, le meranesi infatti hanno bruciato le tappe, passando in tre anni dalla promozione alla serie B.

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Classifica

B femminile: Girone triveneto
SquadraPG
Giants Marghera 5230
Melsped Padova5030
Acciaierie Valbruna4230
Umana Reyer Venezia3630
Ginnastica Triestina3630
Umana Cus Padova3630
Sistema Rosa3430
Oggi Gelato Cussignacco 3430
Casarsa3030
Sarcedo2830
JB San Marco 2830
Lupe S. Martino2630
Despar Basket Rosa1830
Interclub Muggia1430
Conegliano1230
Oma Trieste430

Notizie

Foto e video

Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli
Simone Caldara (Night Owls Trento)