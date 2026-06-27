Pubblicati i termini per la stagione 2026/27

Fissati i termini per le iscrizioni delle squadre che vorranno partecipare al campionato di Divisione Regionale 3, infatti le iscrizioni dovranno avvenire entro il 4 settembre.

Il comitato regionale della Federazione Pallacanestro, ha anche fissato i termini di inizio e fine per il campionato 2026/27, che andranno dal 10 ottobre 2026, per terminare il 13 giugno 2027. Non ancora disponibile il numero e soprattutto i nomi delle formazioni iscritte, anche perché sarà il “primo campionato a libera partecipazione” per l’intera regione Trentino-Alto Adige, quindi anche formazioni senza titolo sportivo possono iscriversi a patto di adempiere a tutte le formalità previste dalle Disposizioni Organizzative Annuali. La Federazione ha deciso che nel caso le formazioni iscritte siano più di 12, di creare due diversi gironi, come successo nella passata stagione, quando le squadre iscritte erano ben 15.

Nella stagione appena conclusa, la vittoria è andata un po’ a sorpresa al Valle di Cavedine del duo Speziali-Odorizzi, che in due gare ha battuto i Blue Bear Birrazzano, vincendo in gara 2 agli overtime.