Fissati i termini per la nuova stagione 2026/27

Il Comitato Regionale Veneto, che è deputato alla gestione logistica del campionato di DR1 visto l’alto numero di formazioni venete, ha fissato i termini per la stagione 26/27.

Il termine ultimo di iscrizione è stato fissato per il 14 luglio 2026 come nella scorsa stagione. Al momento attuale le formazioni regionali che avrebbero diritto di iscrizione sono la Virtus Altogarda, il Lagorai Wolves, ilSan Marco Rovereto e la neo promossa Maia Merano. A differenza della scorsa stagione, le formazioni regionali aumentano a 4, una in più rispetto alla scorsa stagione. La stagione inizierà il 19 settembre 2026 per finire il 13 giugno 2027. Al momento pare che si tratterà di un campionato a 42 squadre, non ancora decise le suddivisioni territoriali e il numero di gironi. Nella scorsa stagione non si raggiunse il numero di 42 formazioni, ma soltanto di 39, causa varie rinunce da parte di formazioni venete per fare il salto di categoria dalla DR2. Come negli scorsi anni, le formazioni trentine saranno naturalmente inserite in un girone a maggioranza veneta, con formazioni veronesi e vicentine.