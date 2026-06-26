Definita la formula della nuova Coppa regionale

Il Comitato Regionale, a campionati da poco termianti, mediante le Disposizioni Organizzative per la nuova stagione, definisce la Coppa Trentino-Alto Adige, confermando la formula della passata stagione.

La stagione 2026/27 sarà aperta con la 26° edizione della Coppa Trentino-Alto Adige "Memorial Zanelli", confermando come nella scorsa stagione la partecipazione obbligatoria "mista" con le quattro formazioni regionali iscritte al campionato di DR1, oltre a tutte quelle che si iscriveranno alla nuova edizione della stagione entrante di DR2. Teoricamente la Coppa vedrà la partecipazione di 14 formazioni, le 10 di DR2 oltre alle quattro squadre regionali ammesse al campionato di DR1, ovvero la Virtus Altogarda, il Lagorai Basket, il San Marco Rovereto e la neo promossa Maia Merano, fra l’altro detentrice del titolo. Nella passata edizione fu aperta una finestra anche alle formazioni di DR3 e bisognerà capire gli eventuali ripescaggi, specie quello che potrebbe riguardare il Cus Trento, retrocesso in DR3. Le iscrizioni scadranno il 4 settembre, la Coppa avrà inizio nel weekend del 12 dello stesso mese.

La formula di svolgimento comporterà almeno 4 gare per ciascuna squadra nella prima fase che determineranno le squadre ammesse alle Final Four ed avranno inizio, indicativamente, con il fine settimana del 12 settembre 2026.

Le Final Four tra le 4 squadre meglio classificate al termine del girone di qualificazione (semifinali in gara unica 1°-4° e 2°-3° e finale in gara unica) saranno disputate in date da definirsi. Il Maia Merano, detiene il titolo, avendolo vinto per la prima volta nel gennaio di quest’anno, battendo in finale la Virtus Altogarda, riportando in Alto Adige il titolo dopo 7 anni di dominio trentino.

ALBO D’ORO:

2002 PIANI BOLZANO

2003 VIRTUS RIVA

2004 ARCOBASKET

2005 ARCOBASKET

2006 B.C. GARDOLO

2007 ARCOBASKET

2008 SAN MARCO

2009 VIRTUS RIVA

2010 PIANI BOLZANO

2011 B.C. GARDOLO

2012 B.C. GARDOLO

2013 B.C. GARDOLO

2014 CUS TRENTO

2015 B.C. GARDOLO

2016 PIANI JUNIOR

2017 CUS TRENTO

2018 PIANI JUNIOR

2019 VIRTUS ALTOGARDA

2020 non disputata

2021 B.C. GARDOLO

2022 B.C. GARDOLO

2023 VIRTUS ALTOGARDA

2024 VALSUGANA

2024 NIGHT OWLS TRENTO

2025 MAIA MERANO