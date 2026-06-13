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Divisione Regionale 2

Basile osservato dalla nazionale over 40

Arriva la bella notizia che Alessio Basile dell’Europa Bolzano, giocatore e coach di comprovata esperienza, giocherà una prestigiosa amichevole tra una formazione di over 40 e la nazionale italiana campione del mondo di pari età.

Questo sabato a Milano, Alessio Basile vestirà la maglia di una rappresentativa di all star che affronterà la nazionale italiana over 40, campione del mondo, avendo vinto la 17° edizione dei mondiali di categoria in Svizzera, battendo nettamente la Germania in finale. Basile giunto a 39 primavere, ha chiuso il campionato di DR2 con una media di 10 punti a partita e 15 rimbalzi, riferimento per la sua formazione giunta terza al termine della stagione. A gennaio 2027 compirà 40 anni e questa sua esperienza potrebbe portarlo ad una possibile convocazione con la maglia della nazionale over 40.

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Classifica

Divisione Regionale 2: Girone regionale
SquadraPG
Maia Merano4020
Gardolo3020
Pergine3020
Europa Bolzano2620
Alto Adige2220
Blue Bear2020
Night Owls Trento1620
Red Fox Mori1220
Cus Trento1020
Brixen1020
Pallacanestro Bolzano420

Notizie

Foto e video

Mauro Pederzolli
Simone Caldara (Night Owls Trento)
Francesco Frenez (Night Owls Trento)