Basile osservato dalla nazionale over 40

Arriva la bella notizia che Alessio Basile dell’Europa Bolzano, giocatore e coach di comprovata esperienza, giocherà una prestigiosa amichevole tra una formazione di over 40 e la nazionale italiana campione del mondo di pari età.

Questo sabato a Milano, Alessio Basile vestirà la maglia di una rappresentativa di all star che affronterà la nazionale italiana over 40, campione del mondo, avendo vinto la 17° edizione dei mondiali di categoria in Svizzera, battendo nettamente la Germania in finale. Basile giunto a 39 primavere, ha chiuso il campionato di DR2 con una media di 10 punti a partita e 15 rimbalzi, riferimento per la sua formazione giunta terza al termine della stagione. A gennaio 2027 compirà 40 anni e questa sua esperienza potrebbe portarlo ad una possibile convocazione con la maglia della nazionale over 40.