Massimo Romano confermato alla guida del Basket Club Bolzano
Il Basket Club Bolzano conferma Massimo Romano alla guida della prima squadra anche per la prossima stagione. Una scelta che premia il lavoro svolto negli ultimi anni e che conferma la volontà della società di proseguire un percorso basato su programmazione, valorizzazione dei giovani talenti e crescita costante del progetto sportivo.
Reduce da una stagione estremamente positiva, culminata con il terzo posto in campionato, la riconferma rappresenta un segnale di continuità e fiducia reciproca tra allenatore e società, con l'obiettivo di consolidare quanto costruito e affrontare con rinnovata ambizione le sfide del prossimi campionati, la serie A2 e quelli giovanili.
«La stagione appena conclusa è stata sicuramente molto positiva. - afferma il tecnico campano - Abbiamo raggiunto un risultato importante con il terzo posto in campionato, frutto del lavoro quotidiano fatto da squadra, staff e società. Le ragazze hanno dimostrato grande crescita durante tutto l’anno, riuscendo a creare più identità, mentalità e spirito di gruppo.
Rispetto alla stagione precedente, quest’anno c’è stata maggiore consapevolezza da parte di tutti e questo ci ha permesso di lavorare con continuità e di alzare il livello tecnico e tattico della squadra. Voglio ringraziare ancora il Presidente Carlo Alberto Valer, il DS Alessandro Grazioli e tutta la società per il supporto costante e per la fiducia dimostrata.
Sono molto soddisfatto anche del percorso del settore giovanile, diverse ragazze hanno continuato il loro processo di crescita avvicinandosi sempre di più alla prima squadra, ed è proprio questa la direzione che vogliamo seguire: creare un’identità forte attraverso il lavoro in palestra e la valorizzazione delle nostre giovani.
Un ringraziamento speciale va a Valentina Calandrelli, il cui lavoro svolto quotidianamente e la preziosa collaborazione sono state fondamentali sia con la Serie A2 sia con le giovani del vivaio.
Per la prossima stagione vogliamo continuare a crescere, mantenendo una base solida e aggiungendo qualità ed esperienza per essere ancora più competitivi».