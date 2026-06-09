Il terzo posto è appannaggio dell'Europa

La finale per il terzo posto, inizialmente andata a vuoto per l’impossibilità dell’Europa Bolzano di raggiungere la sede di Gardolo, causa congestionamento autostradale, è stata giocata e a vincere sono stati proprio i “vichinghi”.

Gardolo con problemi di roster, causa anche il prorogarsi a giugno della coda della stagione, soltanto in otto in panchina, guidati da Orempuller, mentre l’Europa Bolzano, ritrova il proprio storico coach Santangelo, dopo la squalifica ricevuta in semifinale e con formazione al completo. I padroni di casa partono prepotentemente, subito due canestri di Dellai, il primo parziale si chiude sul punteggio di 19-10. Bolzanini che affrontano a viso aperto gli avversari nel Q2, riducono sensibilmente il gap e grazie anche alle maggiori rotazioni riprendono in mano la partita, 30-28 a metà match. Il soprasso tanto cercato arriva nel terzo parziale, combattuto punto a punto, ma i “vichinghi” paiono avere più energie e alla mezz’ora di gioco si portano sul 44-45, capitan Basile decisivo dalla lunetta per mettere il naso avanti. Europa che tenta da subito una fuga in avanti, il Gardolo è in difficoltà numerica, le due triple di Previdi e Fantini fanno abdicare definitivamente le velleità dei padroni di casa trentini e la disputa si chiude sul definitivo 60-69, che premia la voglia di vincere dei bolzanini anche nello strascico stagionale. Nel Gardolo, a livello individuale, Dellai a segno con 19 punti, lo seguono Dapic con 10 e il “senatore” Gambino a quota 9. Nell’Europa, Apolloni a segno con 16, capitan Basile a quota 10, Fantini e Previdi entrambe con 9 a testa. Terzo posto per la giovane formazione bolzanina, che in qualche maniera ha dovuto digerire la retrocessione di categoria e che nel finale di stagione ha dato filo da torcere più o meno a tutte le concorrenti.