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Divisione Regionale 1

Ufficializzate le tre promosse e le altrettante retrocesse

Il comitato veneto della Federazione Italiana Pallacanestro, tramite il comunicato numero 915, ha ufficializzato la chiusura della stagione 2025/26 per la Divisione Regionale 1, campionato giunto ormai alla terza edizione.

Tre le formazioni promosse in serie C, saranno il Dorigo Pieve, l’Abano Montegrotto e il Basket Est Veronese (proveniente dal giorno che coinvolgeva le tre formazioni trentine) a fare il salto di categoria e nella prossima stagione incontreranno certamente i Piani Bolzano ed eventualmente la Tecnisan Rovereto se non dovesse farcela nel secondo spareggio per la serie B Interregionale. Altrettante le formazioni retrocesse, anche se ci potranno essere dei ripescaggi, oltre alla già nota Virtus Isola della Scala, scendono in DR2 anche il Valbelluna e il Roncaglia Academy.

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Classifica

Divisione Regionale 1: Prima fase
SquadraPG
Est Veronese4024
Creazzo3824
Arzignano3624
Lagorai Wolves3424
Legnago3024
Telea Vicenza2624
Bears Isola1824
Virtus Alto Garda1824
Leobasket1824
XXL Pescantina1624
Jbr Rovereto1424
Virtus Isola Scala1424
Buster Verona1024

Notizie

Foto e video

Simone Caldara (Night Owls Trento)
Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli