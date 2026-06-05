Ufficializzate le tre promosse e le altrettante retrocesse

Il comitato veneto della Federazione Italiana Pallacanestro, tramite il comunicato numero 915, ha ufficializzato la chiusura della stagione 2025/26 per la Divisione Regionale 1, campionato giunto ormai alla terza edizione.

Tre le formazioni promosse in serie C, saranno il Dorigo Pieve, l’Abano Montegrotto e il Basket Est Veronese (proveniente dal giorno che coinvolgeva le tre formazioni trentine) a fare il salto di categoria e nella prossima stagione incontreranno certamente i Piani Bolzano ed eventualmente la Tecnisan Rovereto se non dovesse farcela nel secondo spareggio per la serie B Interregionale. Altrettante le formazioni retrocesse, anche se ci potranno essere dei ripescaggi, oltre alla già nota Virtus Isola della Scala, scendono in DR2 anche il Valbelluna e il Roncaglia Academy.