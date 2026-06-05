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C unica

Gara 1 con tante possibili assenze

Sarà una Tecnisan Rovereto incerotatta quella che affronterà domani sera in gara 1 il Caorle, per la prima delle due gare per lo spareggio definitivo verso la serie B Interregionale.

Non ci sono buone notizie dall’infermeria roveretana, infatti sono molti i dubbi sulle presenze in campo e la loro operatività quantomeno in gara 1. Sicuramente mancherà Czumbel, Pisoni e Xausa, infortunati in gara 2 contro la formazione bergamasca, forse ci saranno, ma non se può prevedere il minutaggio. Discorso simile anche per Medina Bouza e Dorigotti, reduci dal recente utilizzo in Aquila Basket, quindi bisognerà valutare attentamente lo stato di forma. Gara fondamentale per gli uomini di coach Fumagalli se vogliono pensare ad una possibile promozione di categoria.

Gara 1

Sabato 06/06/2026 ore 20:00
TECNISAN Rovereto - AGENZIA LAMPO Caorle
Palestra Sportiva FUCINE - Via L. Da Vinci - ROVERETO

Gara 2

Domenica 14/06/2026 ore 18:00
AGENZIA LAMPO Caorle - TECNISAN Rovereto
PALASPORT 'PALAMARE' - VIALE A. MORO - CAORLE - (VENEZIA)

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Classifica

Serie C: Gruppo F
SquadraPG
Lab 23 Salzano5430
Roncaglia5030
Tecnisan Rovereto4630
Villafrut Verona4430
Vigor Conegliano4230
Jolly Caltana3230
Concordia Schio3030
Virtus Murano3030
Piani Bolzano2830
The Team Riese2830
Albignasego2630
Marostica2030
Guerriero Padova1830
Mirano1830
Mestrino830
Junior Leoncino630

Notizie

Foto e video

Simone Caldara (Night Owls Trento)
Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli