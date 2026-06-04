Ufficializzata la classifica della serie C

La Federazione Italiana Pallacanestro, tramite il comunicato ufficiale n° 917 emanato dal comitato veneto, ha ufficializzato la classifica del campionato di serie C femminile.

Le formazioni del Leobasket Lonigo, vincitrice della regular season e il Charly Merano di coach Travaglini, vincitrice dei playoff, voleranno in serie B, a fare compagnia alla Pallacanestro Bolzano. Tre le formazioni retrocesse, il Rhodigium di Rovigo, il Cittadella e la formazione di Spinea. Salvo possibili ripescaggi, nella prossima stagione della serie C, oltre alla Tecnoedil Trento, ne farà parte anche la neopromossa Cestistica Rivana che assieme al Lupebasket di San Martino, salgono di categoria avendo dominato il campionato di Promozione femminile. In C retrocedono dalla serie B, il Muggia, il Casarsa e la Famila Schio, le prime due friulane e la terza veneta, che facilmente sarà inserita nel girone delle trentine.

La classifica della regular season