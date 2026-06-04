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C femminile

Ufficializzata la classifica della serie C

La Federazione Italiana Pallacanestro, tramite il comunicato ufficiale n° 917 emanato dal comitato veneto, ha ufficializzato la classifica del campionato di serie C femminile.

Le formazioni del Leobasket Lonigo, vincitrice della regular season e il Charly Merano di coach Travaglini, vincitrice dei playoff, voleranno in serie B, a fare compagnia alla Pallacanestro Bolzano. Tre le formazioni retrocesse, il Rhodigium di Rovigo, il Cittadella e la formazione di Spinea. Salvo possibili ripescaggi, nella prossima stagione della serie C, oltre alla Tecnoedil Trento, ne farà parte anche la neopromossa Cestistica Rivana che assieme al Lupebasket di San Martino, salgono di categoria avendo dominato il campionato di Promozione femminile. In C retrocedono dalla serie B, il Muggia, il Casarsa e la Famila Schio, le prime due friulane e la terza veneta, che facilmente sarà inserita nel girone delle trentine.

La classifica della regular season

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Classifica

Serie C femminile: Girone interregionale
SquadraPG
Leobasket 985026
Tecnoedil Trento4226
Charly Merano3626
Horus Padova3426
Garda3426
Motta2426
Automarket Martellago2426
Mestre 20162226
Vicenza2226
Virtuscamin Padova2226
Apigi Mirano1626
Rhodigium1626
Cittadella1426
Spinea826

Notizie

Foto e video

Mauro Pederzolli
Simone Caldara (Night Owls Trento)
Francesco Frenez (Night Owls Trento)