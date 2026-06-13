Ad un passo dalla serie B potendo anche perdere

Ultima e decisiva gara per la Tecnisan Rovereto, che potrebbe anche prendersi il lusso di perdere in quel di Caorle e volare comunque in serie B Interregionale, tutto sta nel difendere il prezioso tesoretto.

In gara 1 a Rovereto è andata forse meglio di quanto ci si poteva aspettare dagli uomini di Fumagalli, che nonostante alcuni incerottati e la pesante assenza di Czumbel, hanno vinto con un npesantissimo 87-68, esito che può permettere alla JBR Rovereto anche di perdere, a patto di non subire più di 18 punti di scarto. Il vantaggio psicologico è enorme e tutto a discapito dei padroni di casa veneti, costretti a correre molto e alzare il ritmo oltre il dovuto se vorranno ribaltare la situazione tutta a favore dei trentini in questo momento. Assenti sicuramente il già citato Czumbel e in aggiunta Finarolli. Tutti arruolabili gli altri giocatori, sperando di vedere Pisoni in campo più dei 13 minuti della gara d’andata, condizionato da qualche problema fisico.

All’andata è andato tutto in maniera perfetta, tutto quello che doveva entrare è entrato nella retina avversaria. Al Caorle è mancato qualcosa, formazione più bassa rispetto a Rovereto, ma con ottime abilità al tiro, ma evidentemente qualcosa non girava. Formazione trentina non condizionata dall’assenza di uno dei suoi uomini più importanti e nemmeno dalle precarie condizioni di alcuni suoi giocatori, che hanno trovato le giuste energie per entrare in campo. 19 punti di tesoretto da difendere con i denti, non sarà facile ripetersi, ma le possibilità di difendere il buon vantaggio sono invece notevoli. Comunque vada domenica sera si chiuderà la splendida stagione roveretana, non esiste una prova d’appello.

Gara 2

Domenica 14/06/2026 ore 18:00

AGENZIA LAMPO Caorle - TECNISAN Rovereto

PALASPORT 'PALAMARE' - VIALE A. MORO - CAORLE - (VENEZIA)