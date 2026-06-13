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C unica

Ad un passo dalla serie B potendo anche perdere

Ultima e decisiva gara per la Tecnisan Rovereto, che potrebbe anche prendersi il lusso di perdere in quel di Caorle e volare comunque in serie B Interregionale, tutto sta nel difendere il prezioso tesoretto.

In gara 1 a Rovereto è andata forse meglio di quanto ci si poteva aspettare dagli uomini di Fumagalli, che nonostante alcuni incerottati e la pesante assenza di Czumbel, hanno vinto con un npesantissimo 87-68, esito che può permettere alla JBR Rovereto anche di perdere, a patto di non subire più di 18 punti di scarto. Il vantaggio psicologico è enorme e tutto a discapito dei padroni di casa veneti, costretti a correre molto e alzare il ritmo oltre il dovuto se vorranno ribaltare la situazione tutta a favore dei trentini in questo momento. Assenti sicuramente il già citato Czumbel e in aggiunta Finarolli. Tutti arruolabili gli altri giocatori, sperando di vedere Pisoni in campo più dei 13 minuti della gara d’andata, condizionato da qualche problema fisico.

All’andata è andato tutto in maniera perfetta, tutto quello che doveva entrare è entrato nella retina avversaria. Al Caorle è mancato qualcosa, formazione più bassa rispetto a Rovereto, ma con ottime abilità al tiro, ma evidentemente qualcosa non girava. Formazione trentina non condizionata dall’assenza di uno dei suoi uomini più importanti e nemmeno dalle precarie condizioni di alcuni suoi giocatori, che hanno trovato le giuste energie per entrare in campo. 19 punti di tesoretto da difendere con i denti, non sarà facile ripetersi, ma le possibilità di difendere il buon vantaggio sono invece notevoli. Comunque vada domenica sera si chiuderà la splendida stagione roveretana, non esiste una prova d’appello.

Gara 2

Domenica 14/06/2026 ore 18:00
AGENZIA LAMPO Caorle - TECNISAN Rovereto
PALASPORT 'PALAMARE' - VIALE A. MORO - CAORLE - (VENEZIA)

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Classifica

Serie C: Gruppo F
SquadraPG
Lab 23 Salzano5430
Roncaglia5030
Tecnisan Rovereto4630
Villafrut Verona4430
Vigor Conegliano4230
Jolly Caltana3230
Concordia Schio3030
Virtus Murano3030
Piani Bolzano2830
The Team Riese2830
Albignasego2630
Marostica2030
Guerriero Padova1830
Mirano1830
Mestrino830
Junior Leoncino630

Notizie

Foto e video

Simone Caldara (Night Owls Trento)
Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli