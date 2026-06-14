Rovereto nella storia, ma quanta paura

Tecnisan Rovereto che come si poteva ipotizzare alla vigilia, perde sul campo dell’Agenzia Lampo di Caorle, aggrappandosi con tutte le forze al prezioso tesoretto accumulato in gara 1.

Il ghiaccio lo rompe Pisoni e dopo il pari avversario Sam Gaye riporta avanti i trentini. Guizzo del Caorle che si ritrova avanti per 8-4, Fumagalli stoppa un’attimo i suoi. Xausa per due volte di seguito risponde alla chiamata alle armi del suo coach. Tentativo di fuga dei veneti, ma la tripla di Rossaro complica la sortita e il primo parziale si chiude sul punteggio di 18-15. Dopo un canestro iniziale nel Q2, Medina Bouza piazza un tiro da tre, poi ancora lui piazza il colpo del pareggio a quota 20. Si gioca punto a punto, Bressanin prima e tripla di Rossaro poi per il contro sorpasso, 26-27. Missile di Bressanin per il primo tentativo di vantaggio reale, 28-30, con il quale le due formazioni vanno alla pausa lunga.

Allungo iniziale firmato Pisoni, poi Sam Gaye per il 30-34. Ancora Sam Gaye dalla lunetta per il +6, seguito dalla tripla di Dorigotti. Risposta da parte dei padroni di casa, monologo sino al sorpasso importante con roveretani in astinenza di punti fino alla penultima sirena, 51-39, vantaggio pericoloso in doppia cifra per i veneti, terzo parziale da dimenticare per i colori trentini, meno di 10 punti segnati nel quarto, serve un cambio di direzione, il tesoretto non è infinito, inizia a vacillare. Nell’ultimo quarto apre Bressanin che interrompe un digiuno durato quasi 4 minuti a cavallo anche del terzo parziale. Medina Bouza riporta a -10 lo svantaggio, ancora lui firma il 53-46, certamente meno pericoloso. Subito le paure salgono, nuova tripla avversaria, Caorle nuovamente in vantaggio in doppia cifra. Bressanin dalla lunetta e Medina Bouza per ben due volte riducono il gap, 56-51. Allungo finale dei padroni di casa, ma un libero di Bressanin spezza il ritmo avversario. Due canestri di seguito per il Caorle creano più di un grattacapo ai roveretani, coach Fumagalli chiede un timeout sul 66-51 a 21” dal termine, il tesoretto di 19 punti di gara 1 può ora essere messo seriamente in discussione. Medina Buoza si guadagna due liberi, ne piazza uno soltanto. Fallo di Bressanin sul tiro da tre che poteva cambiare le sorti della doppia disputa, il veneto Venaruzzo ne piazza due su tre, 68-52, massimo vantaggio del match, tesoretto ormai intaccabile. Chiude positivamente Sam Gaye dalla lunetta, due su due e la partita termina con il definitivo 68-54, con Caorle a -6 punti dal sovvertire l’esito della prima sfida. A livello individuale, ottima prova di Medina Bouza, per lui 14 punti, lo segue Bressanin con 11. Rovereto in evidente affanno a livello rotazioni, soltanto in otto in campo in questo match così delicato, con Pisoni giunto a 4 falli compiuti e Xausa uscito in anticipo dopo soli 16 minuti per infortunio. Nonostante la sconfitta, la Tecnisan Rovereto giunge terza nella final four veneto-friulana-lombarda, volando in serie B Interregionale, un anno dopo l’esclusione del Valsugana dal prestigioso campionato del IV livello per la pallacanestro italiana.