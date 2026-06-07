Rovereto vincente e con un gran bel tesoretto

Vittoria netta per la Tecnisan Rovereto, che in gara 1 per il secondo spareggio per la serie B, vince contro il Caorle con un punteggio importante e che potrebbe condizionare seriamente anche la gara di ritorno.

Nell’insolita cornice della palestra di via Fucine, due pregevoli triple griffate Rossaro e Bressanin fanno aprire al meglio il match a favore dei roveretani, Pisoni piazza la zampata che costringe al timeout gli ospiti sul 8-0. Si destano i veneti del Caorle, recuperano certamente, ma la partenza è stata delle migliori. Nuovo missile di Bressanin per il 18-12. Xausa firma il primo vantaggio in doppia cifra, 23-12, poi con una tripla allunga addirittura e il primo quarto va in archivio sul 26-14, miglior inizio non si poteva chiedere agli uomini di Fumagalli. Q2 che parte anch’esso nel migliore dei modi, subito un colpo da fuori arco di Dorigotti e poi si rivede Medina Bouza, suo il 31-14, se Caorle non si sveglia compromette anche gara 2. Reazione ospite, veneti che toccano il -10, poi Pisoni risponde. Q2 contrassegnato dai tiri dalla lunetta e che va in archivio sul 38-28, limitata la fuga roveretana.

Rientro dagli spogliatoi con un’iniziale recupero da parte del Caorle che si porta a 5 lunghezze prima della tripla di Bressanin che tiene a bada gli ospiti. L’allungo decisivo arriva con due triple in successione di Xausa, suo il 50-35, ovviamente ne segue un timeout da parte del coach avversario. Accenno di nuovo recupero, ma i roveretani sono in vena, tripla di Bressanin e di Dorigotti nel finale e il terzo parziale è dei trentini, 63-49 alla penultima sirena. Piccolo break iniziale degli ospiti, ma senza mai toccare il -10, che si conferma la soglia di resistenza roveretana. Due triple a firma Dorigotti e Rossaro spezzano le speranze altrui, 71-54. C’è spazio anche per Medina Bouza, costretto a giocare part time, ma è efficace. Allungo decisivo da parte di Sam Gaye, tripla e libero a segno, 78-60. Caorle che cede completamente nel finale, subisce le due ultime triple, Dorigotti e Sam Gaye, mettendo in seria discussione anche le possibilità per il prossimo e decisivo turno, con partita che si chiude sul definitivo 87-68, con vittoria roveretana netta e tesoretto invidiabile per affrontare gara 2 con delle certezze in più rispetto agli avversari. Ospiti succubi del ritmo roveretano, mai realmente in partita e senza mai essere in vantaggio. A livello personale, prova da incorniciare per Bressanin, autore di ben 24 punti, lo seguono Xausa con 19 e Dorigotti a quota 12.

Gara 2

Domenica 14/06/2026 ore 18:00

AGENZIA LAMPO Caorle - TECNISAN Rovereto

PALASPORT 'PALAMARE' - VIALE A. MORO - CAORLE - (VENEZIA)