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Rovereto vincente e con un gran bel tesoretto

Vittoria netta per la Tecnisan Rovereto, che in gara 1 per il secondo spareggio per la serie B, vince contro il Caorle con un punteggio importante e che potrebbe condizionare seriamente anche la gara di ritorno.

Nell’insolita cornice della palestra di via Fucine, due pregevoli triple griffate Rossaro e Bressanin fanno aprire al meglio il match a favore dei roveretani, Pisoni piazza la zampata che costringe al timeout gli ospiti sul 8-0. Si destano i veneti del Caorle, recuperano certamente, ma la partenza è stata delle migliori. Nuovo missile di Bressanin per il 18-12. Xausa firma il primo vantaggio in doppia cifra, 23-12, poi con una tripla allunga addirittura e il primo quarto va in archivio sul 26-14, miglior inizio non si poteva chiedere agli uomini di Fumagalli. Q2 che parte anch’esso nel migliore dei modi, subito un colpo da fuori arco di Dorigotti e poi si rivede Medina Bouza, suo il 31-14, se Caorle non si sveglia compromette anche gara 2. Reazione ospite, veneti che toccano il -10, poi Pisoni risponde. Q2 contrassegnato dai tiri dalla lunetta e che va in archivio sul 38-28, limitata la fuga roveretana.

Rientro dagli spogliatoi con un’iniziale recupero da parte del Caorle che si porta a 5 lunghezze prima della tripla di Bressanin che tiene a bada gli ospiti. L’allungo decisivo arriva con due triple in successione di Xausa, suo il 50-35, ovviamente ne segue un timeout da parte del coach avversario. Accenno di nuovo recupero, ma i roveretani sono in vena, tripla di Bressanin e di Dorigotti nel finale e il terzo parziale è dei trentini, 63-49 alla penultima sirena. Piccolo break iniziale degli ospiti, ma senza mai toccare il -10, che si conferma la soglia di resistenza roveretana. Due triple a firma Dorigotti e Rossaro spezzano le speranze altrui, 71-54. C’è spazio anche per Medina Bouza, costretto a giocare part time, ma è efficace. Allungo decisivo da parte di Sam Gaye, tripla e libero a segno, 78-60. Caorle che cede completamente nel finale, subisce le due ultime triple, Dorigotti e Sam Gaye, mettendo in seria discussione anche le possibilità per il prossimo e decisivo turno, con partita che si chiude sul definitivo 87-68, con vittoria roveretana netta e tesoretto invidiabile per affrontare gara 2 con delle certezze in più rispetto agli avversari. Ospiti succubi del ritmo roveretano, mai realmente in partita e senza mai essere in vantaggio. A livello personale, prova da incorniciare per Bressanin, autore di ben 24 punti, lo seguono Xausa con 19 e Dorigotti a quota 12.

Gara 2

Domenica 14/06/2026 ore 18:00
AGENZIA LAMPO Caorle - TECNISAN Rovereto
PALASPORT 'PALAMARE' - VIALE A. MORO - CAORLE - (VENEZIA)

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Classifica

Serie C: Gruppo F
SquadraPG
Lab 23 Salzano5430
Roncaglia5030
Tecnisan Rovereto4630
Villafrut Verona4430
Vigor Conegliano4230
Jolly Caltana3230
Concordia Schio3030
Virtus Murano3030
Piani Bolzano2830
The Team Riese2830
Albignasego2630
Marostica2030
Guerriero Padova1830
Mirano1830
Mestrino830
Junior Leoncino630

Notizie

Foto e video

Simone Caldara (Night Owls Trento)
Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli