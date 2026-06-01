Sono le meranesi del Charly a volare in serie B

Evidentemente il 2026 è l’anno della città di Merano, quantomeno per il basket. Dopo la trionfale cavalcata del Maia Merano in DR2, arriva anche il successo nei playoff con promozione annessa per le ragazze del Charly Merano.

E’ bastata gara due per il Charly Merano di coach Travaglini per chiudere la disputa nella finale playoff contro la Tecnoedil Trento. Apre le marcature la trentina Margonar, subito il pareggio di Diana Schwienbacher. Merano che si porta avanti, tanto da toccare il 15-4 a metà del Q1. Stojanova a ridurre il gap, poi i due canestri di Rech e nel finale quello di Victoria Pierich, il primo quarto in archivio sul 21-17. Con una fiammata di Manuela Rech arriva il pari per la compagine di coach Pedrotti. Alcuni liberi ben piazzati e il canestro di Stojanova e arriva così il vantaggio trentino, 21-26, il massimo strappo per le ospiti. Toccate nel vivo le padrone di casa reagiscono, arriva il pari con due canestri della capitana Arianna Pistore. Si prosegue punto a punto, ma nel finale arriva l’allungo firmato ancora Pistore e rifinito da Martina Bonato, 37-31 a metà partita.

Dopo la pausa lunga c’è la pericolosa accelerata di Rosa Kob a segno con due canestri e imitata da Franceska Hasa, arriva il vantaggio in doppia cifra, 43-33, forse è il momento buono per scappare. Ancora Hasa e tripla di Pistore, Pedrotti costretto a richiamare le sue sul 48-35. Si desta Diana Schwienbacher e arriva un missile, 55-39. Di fatto Merano è padrona del parquet in questo parziale e le trentine molto contratte, 59-44 al suono della penultima sirena. Cassini e Di Blasi per far partire subito male l’ultimo parziale. Grandi e Margonar per le trentine. Nuovo allungo, Xausa firma il pericoloso +20, le ragazze di coach Travaglini hanno in mano la partita. Grazie al canestro di Desiree Cassini toccano anche il massimo vantaggio sul 78-53, prima che si chiuda il campionato con il definitivo 78-57, che vale anche la promozione in serie B per le meranesi, dopo soli due anni in serie C. Per le trentine, in doppia cifra soltanto Manuela Rech con 13 punti, a seguire Clara Grandi con 9 e Teona Pop Stojanova a quota 8. Più corposo il bottino personale fra le meranesi, Rosa Kob a quota 16, la capitana Arianna Pistore con 15 e con essa anche Martina Bonato. Franceska Hasa a segno con 12, può far notizia una Diana Schwienbacher a “mezzo servizio”, con soltanto 8 punti e l’aver giocato meno di 38 minuti.