E’ il Caorle la prossima avversaria del Rovereto

Sarà il Caorle la prossima avversaria negli spareggi verso la serie B Interregionale per la Tecnisan Rovereto, vincitrice del girone E della conference Nord Est, uscito sconfitto nella semifinale per l’accesso alla serie superiore.

Il BVO Caorle, proviene dalla nota località balneare adriatica in Veneto, a livello cestistico da un paio di stagioni, anche per motivi geografici, viene inserito nel campionato friulano di Serie C. Seconda nella recente regular season, la formazione veneta ha collezionato 18 vittorie e 8 sconfitte, distaccata rispetto alla vincitrice Neonis Vallenoncello, rispetto alla quale ha però fatto meglio in fase di playoff, giungendo in fondo. Primo attacco del raggruppamento friulano, con media di 83.5 punti partita, mentre la difesa non è certamente il punto forte, ottava in classifica, con una media di 74 punti subiti per match. Nei playoff il percorso del Caorle è stato interessante, dapprima ha eliminato in due sole gare il New Basket di San Donà del Piave, poi in semifinale con due vittorie e una sconfitta il Corno di Rosazzo. In Finale, si è liberata sempre con due successi ad uno dell’Usb Cividale B, squadra “satellite” della ben più forte che milita con lo stesso nome in A2. In serie C dalla stagione 2011/12, formazione esperta della serie, con una parentesi anche in B Dilettanti nel 2010/11. Nella final four degli spareggi, il Caorle ha dovuto cedere il passo alla Virtus Cermenate, vincente in entrambe i confronti e che è volata in serie B interregionale a far compagnia al Bottanuco, vittorioso contro la formazione guidata da Fumagalli. Allenata da coach Alberto Zorzi, i suoi uomini da tenere sott’occhio saranno l’ala forte Francesco Rizzetto, la guardia Giovanni Venaruzzo, l’ala piccola Luca Marzano, il centro Niko Skodeller e il playmaker Francesco Rossato.

Il confronto

Nessun precedente fra la due formazioni, che per la prima volta si incontrano, infatti la formazione roveretana non ha mai giocato contro formazioni friulane o al confine della regione che ha in Trieste il suo capoluogo. Non saranno due incontri facili, le eventuali assenze peseranno tantissimo e il match sulle rive dell’Adriatico non sarà certo un preludio alle imminenti vacanze estive. Si giocherà un doppio confronto, chi vince le due partite andrà in serie B Interregionale, in caso di parità, varrà la discriminante del maggior numero di punti fatti.

Gara 1

Sabato 06/06/2026 ore 20:00

TECNISAN Rovereto - AGENZIA LAMPO Caorle

Palestra Sportiva FUCINE - Via L. Da Vinci - ROVERETO

Gara 2

Domenica 14/06/2026 ore 18:00

AGENZIA LAMPO Caorle - TECNISAN Rovereto

PALASPORT 'PALAMARE' - VIALE A. MORO - CAORLE - (VENEZIA)