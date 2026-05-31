Nulla da fare per il Rovereto nella trasferta a Dalmine

La Tecnisan Rovereto esce pesantemente sconfitta dalla seconda gara in quel di Dalmine, sapendo comunque che l’impresa sarebbe stata al limite del possibile. Gli infortuni e le assenze hanno peggiorato la situazione già complicata.

Formazione roveretana che parte con l’assenza di Czumbel, Medina Bouza e qualche complicazione da subito per guai al ginocchio sia per Pisoni che Xausa. La tripla iniziale di Rossaro è puramente illusoria, unico vantaggio dei trentini in terra bergamasca. Subito il pari e la prima fuga sul 9-5. Sam Gaye risponde ad ogni colpo, ma il Bottanuco si porta sul 14-9 grazie ad una tripla. Xausa risponde per ridere il gap. La formazione di Fumagalli rimane incollata a quella bergamasca, i canestri finali di Xausa e la tripla di Zamboni illudono momentaneamente, il primo parziale va in archivio sul 22-21. Nel Q2, dopo il canestro di Bressanin, assistiamo alla fuga dei padroni di casa, che trovano ben presto il vantaggio in doppia cifra. Xausa e Bressanin ci provano, ma gli esperti lombardi controllano a debita distanza. Il canestro finale di Zamboni riduce momentaneamente il divario, 42-33 prima della pausa di metà partita.

Terzo parziale da dimenticare, per i roveretani dopo i due liberi di Finarolli c’è il blackout, intanto i padroni di casa macinano il parquet, ben presto questi toccano il +20. Il terzo e deludente parziale per la formazione trentina incerottata termine sul 60-39. Ultimo quarto con ritmo migliore per la formazione di Fumagalli, ma si è capito che c’è poco da fare, impensabile anche vincere la singola partita in queste condizioni. Con un break centrale c’è un importante allungo da parte della Ecoproject Technologies Bottanuco, che mira ai +30, arrivandoci poco dopo. La partita si trascina mestamente sul definitivo 82-53, poco sotto il massimo vantaggio di 30 punti toccato prima della tripla all’ultimo minuto di Zamboni. A livello personale, in doppia cifra soltanto Bressanin a quota 13. Seguono Sam Gaye e Zamboni entrambe a quota 9. Missione fallita per la Tecnisan Rovereto, ma con due importanti assenze e Xausa e Pisoni a mezzo servizio, era impensabile. Non si ferma qui l’avventura roveretana, che ha ancora una possibilità per la promozione in serie B Interregionale, dovrà attendere la perdente nella sfida di oggi fra il Caorle e la Virtus Cermenate, con i secondi ampiamente favoriti per la promozione e quindi i friulani saranno facilmente i prossimi avversari dei roveretani.