Il nuovo coach della Dolomiti Energia è Alessandro Rossi

La Dolomiti Energia Trentino comunica di aver affidato il ruolo di capo allenatore della prima squadra ad Alessandro Rossi. Aquila Basket Trento ha siglato con il tecnico italiano, campione d’Europa in carica con la nazionale Under 20, un accordo biennale. Coach Rossi è pronto a mettere entusiasmo, preparazione e capacità di lavorare con i giovani al servizio del progetto bianconero.

Nato a Napoli il 22 agosto 1983, Rossi ha iniziato la sua carriera da allenatore nel settore giovanile di Napoli Basket all’età di 22 anni, rimanendo nel club partenopeo fino al 2012. Nel 2013 approda a Rieti come assistente allenatore in Serie B Nazionale, conquistando già nella stagione successiva la promozione in A2.

Nel 2017 diventa head coach di Rieti: al primo anno sfiora l’accesso ai playoff, mentre nella stagione successiva chiude al quinto posto in regular season, centrando i playoff e superando Forlì nel primo turno prima di arrendersi a Treviso, poi promossa in LBA. Nel campionato successivo, interrotto a causa della pandemia Covid-19, Rieti occupava ancora il quinto posto con un record di 14 vittorie e 11 sconfitte.

Nel 2021-22 viene scelto dalla Givova Scafati, con cui conquista immediatamente la promozione in LBA. In quella stagione stabilisce il record di vittorie nella storia del club e chiude senza sconfitte casalinghe tra regular season e playoff al PalaMangano. L’anno successivo fa così il suo esordio da capo allenatore in Serie A.

Nell’estate 2023 entra a far parte dello staff tecnico della nazionale italiana Under 20 come assistant coach di Alessandro Magro agli Europei di Heraklion. Successivamente torna a Rieti, guidando la squadra al terzo posto nel girone Verde nella stagione 2023-24 e raggiungendo la semifinale playoff, persa contro la Fortitudo Bologna. Nel campionato seguente, disputato con il nuovo format a girone unico, conduce nuovamente Rieti ai vertici della classifica con il quarto posto finale e un’altra semifinale playoff, questa volta persa contro Pallacanestro Cantù. Al termine di due ottime stagioni a Rieti, Rossi conquista nell’estate il titolo europeo Under 20 con la nazionale italiana insieme anche a Theo Airhienbuwa, venendo poi riconfermato alla guida degli azzurrini anche per la prossima estate.

Nella scorsa stagione ha inoltre guidato per 13 partite la Nutribullet Treviso Basket prima dell’esonero.

Fotografie Lega Basket di Serie A