Nelle mani del Charly il matchpoint della finale

Il Charly Merano di coach Travaglini, dopo la bella vittoria in trasferta a Trento, ha fra le mani il matchpoint che gli darebbe il pass diretto per la serie B.

La vittoria meranese per 49-56 ai danni della Tecnoedil Trento, ha modificato completamente gli equilibri della sfida per il secondo posto, che varrà la promozione in serie B. Se nei due precedenti della passata stagione e quello di quest’anno sul campo di Ravina, le ragazze guidate da coach Pedrotti avevano sempre vinto, non lo è stato in quest’ultima occasione, dove un Charly Merano corsaro ha scompigliato tutte le carte, sbaragliando il fattore campo, che ha sempre influenzato le sfide fra le due compagini regionali. Non sarà facile per la formazione trentina, che in gara 1 ha perso per infortunio la sua capitana, Sara Caldonazzi, che ha dovuto dire addio in anticipo alla stagione. Se prima di gara 1, le possibilità erano favorevoli a Trento per il 52% contro il 48%, oggi sono del 40% a favore delle trentine, contro il 60% per le meranesi guidate in campo dalla capitana Arianna Pistore. Se lo stato di forma di Diana Schwienbacher e di Rosa Kob è quello di domenica scorsa, non sarà certo un compito facile per le trentine.

Gara 2

Domenica 31/05/2026 ore 19:00

CHARLY BASKET - TECNOEDIL Trento (1-0)

PALESTRA SEGANTINI - Via XXX Aprile - MERANO

Eventuale gara 3

Martedì 02/06/2026 ore 20:00

TECNOEDIL Trento - CHARLY BASKET

PALESTRA NAVARINI - Via Filari Longhi - TRENTO