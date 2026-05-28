Non giocata la finale del terzo posto

L'Europa Bolzano, bloccata in autostrada, non si presenta per la finale del terzo posto a Gardolo e ora si attende la decisione della Federazione.

La finale per il terzo posto, prevista per il martedì 26, non è andata in scena in quel di Gardolo, in quanto l'Europa Bolzano è rimasta intrappolata dalla congestione del traffico in A22. Non è automatica la sconfitta a tavolino, la Federazione potrebbe valutare anche lo stato di forza maggiore che ha impedito il raggiungimento della sede di gioco. Si attendono quindi info da parte della Federazione stessa nei prossimi giorni, o si opterà per la sconfitta a tavolino o verrà fissata una nuova data, presumibilmente a giugno.

MARTEDÌ, 26 MAGGIO 2026 ore 19:30

BC GARDOLO (0-0) - EUROPA BOLZANO (0-0)