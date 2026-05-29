A sorpresa è la Pallacanestro Bolzano a vincere i playout

Una sorprendente Pallacanestro Bolzano dopo aver trovato la salvezza, va anche ad aggiudicarsi il girone salvezza, chiudendo in bellezza una stagione partita malissimo, dove sembrava destinata ad essere relegata all’ultimo posto.

Nel primo parziale la formazione dei bolzanini guidata da coach Pavani si fa subito vedere e il primo quarto va in archivio con il punteggio di 13-18. Bressanone capace di trovare qualche spunto in più rispetto ai “Brothers” nel Q2, si va alla pausa lunga sul punteggio di 22-25. Rientro equilibrato dalla pausa di metà partita, si gioca punto a punto, nessuno vuole perdere anche se l’ultima piazza non riguarda più queste due formazioni, arriva la sirena della mezz’ora sul punteggio di 36-40. Bolzanini che trovano maggiori energie nell’atto conclusivo, gli uomini di capitan Vignudelli faticano a rimanere in scia e alla fine i “Brothers”, non contenti di essersi salvati, trovano anche l’inaspettato successo del girone salvezza, chiudendolo con il successo di 49-60. Serve a poco la prova ineccepibile di Irali, per lui 23 punti, ma lasciato solo, Freguja lo segue a debita distanza, solo 6 punti. Più collettivo il bilancio dei bolzanini, l’inossidabile Porfido a quota 22, 4 missili a referto. Bene Maccagnan con 13 e a seguire Bin a quota 10. Si chiude nel migliore dei modi la stagione della neo formazione della Pallacanestro Bolzano, iniziata senza avere il campo a disposizione e con tante sconfitte fra Coppa e campionato, ma la volontà del collettivo ha portato ad una crescita importante proprio nel momento più delicato della stagione, quando le concorrenti hanno avuto più difficoltà a trovare continuità.