Blue Bear quinti a suon di razzi

Un po’ contro i pronostici, sono i Blue Bear a vincere la finale per il quinto posto, espugnando il campo della neopromossa Alto Adige-Sudtirol, chiudendo così in bellezza la stagione, replicando il risultato della scorsa.

Parte subito bene la compagine guidata dal “vate” coach Valla, avanti da subito nel primo parziale, 9-14, grazie allo slancio iniziale di Germanà e poi con Molo protagonista di un colpo da oltre l’arco che lascia il segno nel bilancio parziale. Più equilibrato, combattuto e con ritmo maggiore il Q2, infatti la formazione di coach Ferretti si fa sotto, si gioca punto a punto, Ghisini nei Blue Bear autore di un gran bel parziale, si va alla pausa lunga sul punteggio di 24-30. Il rientro dalla pausa di metà partita è favorevole ancora agli ospiti trentini, capitan Casagrande si prende sulle spalle i suoi e dà il là alla fase più importante del match, uomini di Ferretti che inseguono la fuga degli “orsi”, che alla mezz’ora di gioco si portano sul 37-50. Ultimo parziale combattuto alla pari, anche se i due canestri iniziali di Rocca sono difficilmente digeribili per i padroni di casa. L’Alto Adige ce la mette tutta per rientrare in partita, ma la mira degli “orsi” è buona nella serata, Asin piazza l’ultimo missile per i suoi e la partita si chiude con il definitivo 55-69 che congeda le due formazioni, che si danno appuntamento per la prossima stagione, dove saranno certamente fra le protagoniste. Blue Bear che si ripetono e chiudono al quinto posto in classifica, Alto Adige che da neopromossa chiude con un ottimo sesto, dopo aver creato grattacapi a tutte le prime, compreso quello strano “pareggio” con il Maia Merano, salvatosi soltanto agli overtime. Nelle fila dell’Alto Adige, in doppia cifra Lombardi con 15 punti, seguito da Berloffa a quota 12. Fra i Blue Bear, Molo il migliore in campo, autore di 17 punti, 4 triple a referto, giocasse in serie A, sarebbe un degno testimonial per la nota azienda italiana di Colleferro quotata in borsa fra le blue chip, leader mondiale nella produzione di carburanti per vettori spaziali. Ottima performance anche di Germanà, infatti “Taz” è autore di una prova da incorniciare, 16 punti nella serata.