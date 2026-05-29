Il Maia Merano fa il filotto ed è campione

Il Maia Merano vince anche la finale di ritorno e si aggiudica il campionato di DR2, dopo una stagione eccezionale, inanellando 32 vittorie da settembre a maggio fra campionato e Coppa, scrivendo così una pagina importante della storia del basket regionale.

Il Pergine di coach Vigolo si presenta in quel di Merano privo di alcuni elementi importanti e col morale basso, dopo aver giocato alla grande la finale di andata persa solamente nel finale. La forza e freschezza mentale dei padroni di casa subito il sopravvento e nel primo quarto, trascinati da un caldissimo pubblico, Giacomo Lorenzi e Russo trascinano i propri, si accumula un discreto vantaggio dopo 10’ di gioco, 27-14. Pergine che non cede nel Q2, provando a anche a rientrare in partita, ma la difesa meranese ricaccia indietro gli avversari, alla pausa lunga il punteggio è di 38-26. Smorzato il ritorno di fiamma meranese, gli uomini di coach Zampedri “The Dreamer" iniziano a monetizzare la lunga stagione positiva, tanto che alla penultima sirena si portano sul 44-22. Ultimo parziale che si trascina mestamente verso il definitivo 72-48 che dà il via ai festeggiamenti meranesi, dopo la Coppa vinta a gennaio, arriva la vittoria in campionato e con essa in dote la promozione in DR1. A livello individuale, fra i padroni di casa, Giacomo Lorenzi a segno con 23 punti e ben 6 triple, lo seguono a debita distanza Russo a quota 14 e Claps con 9. In magli blu, i perginesi Zhyrov con 13, Ndaw Saliou e Cristofani entrambe con 11 a testa.

Le parole di soddisfazione di coach Zampedri a fine partita: «E' stata una stagione lunghissima e intensa con la pressione di dover vincere dalla prima giornata, vista la qualità della squadra. I ragazzi sono stati fantastici a livello mentale e dopo la grande vittoria in coppa hanno tenuto duro anche in partite che si potevano perdere per poi arrivare alla finale decisi a prendersi il meritato titolo. Grande merito va anche alla squadra di coach Vigolo per una splendida stagione e per averci fatto soffrire fino alla fine nonostante le poche energie. Un grande ringraziamento va a tutti i ragazzi e al mio grande vice che ha saputo crescere durante la stagione in questa nuova avventura che lo porterà ad avere grandi soddisfazioni. Anche oggi come tante volte in questa stagione, abbiamo visto prestazioni di altissimo livello da parte di Jack Lorenzi e Russo ma quello che mi rende più felice è la crescita collettiva di tutta la squadra, sia a livello di mentalità che nel capire cosa serva alla squadra per vincere. Questa annata ci servirà tantissimo per affrontare la divisione regionale 1 con la giusta consapevolezza.»