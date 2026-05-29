Un libero di Appolloni regala la stagione al Valle di Cavedine

Surreale quanto tiratissima la seconda gara della finale di DR3, con le due formazioni tesissime che sbagliano l'impossibile, ma alla fine è il Valle di Cavedine ad aggiudicarsi il titolo e volare in DR2.

Il "derby degli orsi”, visti i simboli di entrambe le formazioni, parte davanti ad una bella cornice di pubblico, ma stentano ad arrivare i punti, da ambo le parti. Il ghiaccio lo rompono i Blue Bear con un tiro libero, dopo quasi quattro minuti senza canestri, arriva la risposta grazie ad una tripla di Zambanini. Il primo quarto si chiude con il bassissimo punteggio di 4-6, un parziale davvero avaro di punti, ma non di azioni da ambo le parti, i due canestri sembrano stregati. Nel secondo parziale gli uomini di Cesconi mettono avanti il naso grazie ad una tripla di Maino Federico, ma il primo vero allungo del match lo firma Appolloni per il 10-15. Si va alla pausa lunga sul 16-15, fiammata finale dei padroni di casa prima dell’intervallo, più precisi dalla lunetta rispetto agli avversari.

Il terzo parziale vede finalmente il ritmo realizzativo alzarsi, subito sul 16-24 gli ospiti in maglia rosso-blu. Partita nervosa, la posta in palio è notevole, entrambe sognano di volare in DR2. La formazione di coach Speziali guadagna terreno, si arriva alla mezz’ora di gioco con il punteggio di 29-34. Padroni di casa dei Blue Bear B che si fanno pericolosi nell’ultimo quarto, tanto da trovare il pari a mezzo minuto dal termine. Appolloni ha tra le mani il possibile colpo del successo, ma non entra e le due formazioni vanno ai supplementari con il punteggio di 41-41. Nel supplementare, partono meglio i padroni di casa, ma poi arriva il pari di capitan Mattedi grazie ad un missile a circa un minuto dal termine il punteggio è di 44-44. Appolloni subisce un brutto fallo nella sua area, va dalla lunetta e piazza il colpo del sorpasso e che è l’ultimo acuto di questa emozionate sfida che si chiude con il definitivo 44-45, che serve al Valle di Cavedine per staccare il biglietto per la DR2, con un incredulo Odorizzi commosso dopo tanto duro lavoro negli ultimi due anni. Nelle fila dei Blue Bear, Belluccio a segno con 12 punti, lo segue Maino Federico a quota 7, preso molto di mira dalla numerosa tifoseria ospite. Fra i giocatori della formazione con sede a Vezzano, Appolloni a quota 15, vero mattatore della partita che si fa perdonare l’errore prima dell’ultima sirena, segue Bortolotti con 6.

Si chiude l’atto più importante di questo lungo campionato, che ha visto dopo una finale inedita trionfare un pò inaspettatamente un Valle di Cavedine sornione, seconda del girone Sud e poi ripetersi in fase di classificazione. Formazione molto “operaia”, il collettivo è la sua forza, guidata abilmente dal duo di panchina formato da Speziali e dal suo vice Odorizzi.