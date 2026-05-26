Il Maia vince in gara 1, ma quanta resistenza perginese

Nella prima prova della serie delle finali di DR2, da copione vince il Maia Merano, ma trovando davanti una resistenza notevole da parte del Pergine, che avrebbe meritato di più.

E’ il Lorenzi che meno ti aspetti, Matteo, a piazzare il primo colpo nelle fila della favorita Maia Merano, subito una tripla. Pergine non è da meno, due missili ben piazzati, firmati Ndaw Saliou e Cristofani per non far scappare la formazione di coach Zampedri. Formazione altoatesina forse messa meglio in campo nel primo quarto, Russo pericolosissimo, padrone del parquet con 9 punti nel parziale, Merano scappa con il punteggio di 18-25 dopo il primo quarto. Si fa sotto la formazione di coach Vigolo nel Q2, ritmo più blando ma erosione efficace, Zhyrov e Zampedri, omonimo del coach meranese, che si danno da fare, a metà partita il punteggio è di 32-36, con Giacomo Lorenzi e Russo unici fra i meranesi ad essere efficaci in attacco in questo frangente. Pausa lunga che porta bene ai trentini, riducono lo svantaggio e assaporano il gusto di stare avanti anche se del minimo sindacale, salva la situazione l’esperto Giacomo Lorenzi, alla penultima sirena il punteggio è di 47-49. Ottima gestione dell’ultima frazione da parte dei meranesi, che a campo inverso nella prima partita, reggono all’ottima reazione degli uomini di Vigolo, forse un po’ inaspettata e alla fine il match si chiude con il punteggio di 58-64, Merano cinica negli ultimi tiri della lunetta. A livello personale, fra i perginesi Cristofani a segno con 19 punti (ben 5 triple a referto) , Ndaw Saliou a quota 16 e Zhyrov con 12. Giacomo Lorenzi il più efficace, come era prevedibile, per lui 23 punti nella serata, lo segue un combattivo Russo, a referto con 21. Maia Merano efficace e vincente, ma il Pergine di Vigolo bello e pericoloso, non avrebbe stupito troppo se avesse vinto, forse ha pagato una sorta di sudditanza psicologica che tutta la DR2 ha avuto nei confronti della formazione meranese nella stagione 2025/26, che sin dall’estate scorsa ha visto nella formazione di “the dreamer” Zampedri, una sorta di squadra impossibile da battere.

Gara 2

Giovedì 28/05/2026 ore 21:00

MAIA MERANO - BASKET PERGINE

Palestra "Segantini" - Via XXX Aprile - MERANO

Eventuale Gara 3

Sabato 30/05/2026 ore 20:00

MAIA MERANO - BASKET PERGINE

PALESTRA SEGANTINI - Via XXX Aprile - MERANO