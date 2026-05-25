Nella prima finale è il Valle di Cavedine a vincere

Parte più che bene l’avventura, che potrebbe portare in DR2, per il Valle di Cavedine di coach Speziali, che in gara 1 sui legni di casa vince contro i Blue Bear Birrazzano.

Formazione di casa che parte subito bene e con il piglio giusto, tripla e canestro di Leali in apertura. Inseguono gli ospiti guidati da coach-capitano De Cunto e al termine del primo parziale il punteggio è di 21-15. Lo slancio della formazione di coach Speziali è buono anche nel Q2, con la formazione di Vezzano che guadagna ulteriore terreno, portandosi a metà partita sul punteggio di 38-29. Ritmo leggermente più blando dopo la pausa lunga, ma l’apertura con un missile di Appolloni è un segnale importante, alla mezz’ora di gioco il punteggio è di 51-40. Prevedibile la piccola rimonta nel finale da parte degli “orsi”, con il Valle di Cavedine che gestisce al meglio il tesoretto portandosi sul definitivo 63-55 all’ultima sirena. Fra i padroni di casa, in luce Gasperi a quota 14, di cui 4 triple. Bene Leali, il suo scatto iniziale è stato fondamentale dal punto di vista psicologico, per lui, come per Appolloni, 10 punti a testa. Nelle fila dei Blue Bear, Poli a quota 16, Zobele con 14 a referto.

Gara 2

Lun 01/06/2026 ore 21:30

BLUE BEAR BIRRAZZANO - VALLE DI CAVEDINE BASKET

PALABOCCHI - Via Santa Croce, 32 - TRENTO

Eventuale Gara 3

Dom 07/06/2026 20:00

VALLE DI CAVEDINE BASKET- BLUE BEAR BIRRAZZANO

Palestra BELLESINI - via Roma 3 - VALLELAGHI - (TRENTO)