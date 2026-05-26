E’ il Charly a vincere la prima sfida

Nella prima prova del derby-finale di serie C, il Charly Merano ribalta il fattore campo vincendo sul campo della Tecnoedil Trento nel primo confronto.

È il Charly Merano di coach Travaglini a prendere le redini del match, trascinata da Schwienbacher che piazza i primi 8 punti della sua prova ad allungare già dalle prime battute di gioco, ma Trento non si fa intimorire e risponde colpo su colpo fino al 15-16 in favore delle ospiti, con la tripla di Silvia Dellai alla sirena. Nel secondo periodo è invece il Trento di Omar Pedrotti a passare in vantaggio grazie a Rech e Margonar che permettono alla compagine trentina di chiudere la frazione di gioco sul 31-28, il canestro della meranese Franceska Hasa nel finale per non dare troppe gioie alle trentine durante la pausa lunga. La terza frazione è fatale per Trento che entra in campo senza convinzione e subisce l'esuberanza meranese, subito il ticket formato da Kob, Di Blasi e Schwienbacher per il sorpasso. La sfortuna colpisce le padrone di casa con l'infortunio di capitan Caldonazzi, che esce per una sospetta lussazione della spalla. Trento subisce un pesante parziale di 4-16 che permette a Merano di ipotecare il match sul 35-44. Gli ultimi 10 minuti sono giocati alla pari, con Trento che rosicchia qualche punto ma che viene sempre tenuta a distanza da Charly Merano che si aggiudica gara 1 col punteggio di 49-56. Nelle fila del Trento, soltanto Manuela Rech in doppia cifra con 12 punti, fondamentale i suoi centimetri e i suoi movimenti nel pitturato. Bilancio più cospicuo fra le atlete in maglia arancione, con Diana Schwienbacher incontenibile a segno con 24 punti, seguita da una particolarmente efficace Rosa Kob, 14 punti per lei nella calda serata trentina.

Gara 2

Domenica 31/05/2026 ore 19:00

CHARLY BASKET - TECNOEDIL Trento

PALESTRA SEGANTINI - Via XXX Aprile - MERANO

Eventuale gara 3

Martedì 02/06/2026 ore 20:00

TECNOEDIL Trento - CHARLY BASKET

PALESTRA NAVARINI - Via Filari Longhi - TRENTO