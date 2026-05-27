E’ la Virtus Isola della Scala a retrocedere

Arriva il primo responso della stagione 2025/26, ovvero la retrocessione della Virtus Isola della Scala in DR2, uscita dopo due doppi confronti negativi nei playout.

Copione che si ripete come nella scorsa stagione per la Virtus Isola della Scala, che dopo aver perso il doppio confronto contro il San Marco Rovereto di Eglione, perde anche nel secondo spareggio, trovando il Buster Verona come nella passata edizione, perdendo in due soli confronti questa volta. Nella città nota per il riso hanno prevalso i veronesi con il punteggio di 71-97, ma sul campo del Buster Verona è andata pure peggio, con un umiliante 102-67. Se nella scorsa stagione la Virtus Isola della Scala fu poi ripescata per i meriti sportivi, non è detto che in questa avvenga altrettanto. La “nuova” retrocessione è la naturale conseguenza di una parabola negativa che dura del lontano gennaio 2024. Nel 2022-23 la formazione della bassa veronese, militava in serie C Silver, dove ha giocato per 2 stagioni di seguito, ma negli ultimi tre campionati ha perso smalto, salvata per miracolo nel 24, ma questo fu anche uno dei fattori dell'addio del suo bravo coach Stefano Lunghi. Nella scorsa stagione fu retrocessa ma poi “salvata" e in questa vedremo cosa deciderà la Federazione in fatto di ripescaggi, anche se le probabilità sono meno alte rispetto alla scorsa. A differenza delle passate due stagioni di DR1, in questa, nessuna formazione regionale è retrocessa, infatti nell’"annus horribilis" 2023/24 scesero di categoria il Gardolo, i Night Owls e l’Europa Bolzano (quest’ultima poi ripescata) e nel 2024/25 sempre la formazione dei “vichinghi” bolzanini, giunta a fine regular season senza alcuna vittoria.