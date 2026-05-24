Tecnisan Rovereto sconfitta in casa nel primo spareggio

Nulla da fare per la Tecnisan Rovereto in gara 1 degli spareggi per la promozione nella categoria superiore, la formazione bergamasca del Bottanuco pare almeno in questa occasione di un livello superiore.

Rovereto parte senza Medina Bouza e con Czumbel fermo in panchina causa infortunio. Tripla iniziale di Bressanin, dopo il recupero degli avversari, Rossaro e Pisoni per il 13-8, massimo vantaggio per i roveretani nella serata. Il breve vantaggio viene recuperato, costringendo Fumagalli al timeout. La tripla di Rossaro ridà ossigeno ai roveretani, ma poi avviene il sorpasso e il primo quarto si chiude sul 18-21. In apertura del Q2, Bressanin riduce lo svantaggio, poi un importante break bergamasco sino al 20-32, che costringe Fimagalli ad un altro timeout. La reazione di Sam Gaye e Bressanin fanno ben sperare sul 26-33 il coach ospite richiama i suoi. Gli avversari si riprendono il vantaggio in doppia cifra e si va negli spogliatoi per la pausa lunga sul 28-40.

Il rientro in campo non è buono per i roveretani, i lombardi hanno preso le misure sartoriali ai roveretani, subito 28-45. Una tripla di Rossaro per tentare di arginare, più tardi Sam Gaye, ma il Bottanuco ha il controllo del campo. Tripla di Sam Gaye verso la fine del quarto e in chiusura canestro di Bressanin, 43-61. Partenza a razzo per i bergamaschi nell’ultimo parziale, subito in apertura 43-66. Doppia tripla di Dorigotti per limitare la fuga avversaria, 49-66. Riprendono in mano la situazione gli ospiti lombardi, che toccano anche il massimo vantaggio di 26 punti. La partita si trascina mestamente verso il il definitivo 59-82, con successo netto per i bergamaschi. Non sarà facile ribaltare la situazione, se ci sono anche delle possibilità di vincere in trasferta a Dalmine, il problema è il grosso gap di canestri subìti accumulati, bisognerà pensare anche ad un piano B, ovvero l’idea del secondo spareggio. A livello individuale, Bressanin a quota 13, Dorigotti e Sam Gaye entrambe con 12 punti.