Vigolo vs. Zampedri, due coach “nemici-amici"

Una sfida nella sfida quella che vedrà trovarsi faccia a faccia due coach amici ma che per due, forse tre partite, si contenderanno un titolo che può essere un momento fondamentale delle rispettive carriere.

Siamo arrivati alla finale DR2, si sfidano due allenatori che negli ultimi anni hanno vissuto tante partite combattute nelle giovanili, uniti da un'amicizia molto profonda e da una stima reciproca che ha pochi eguali in regione. Gianluca Zampedri “the dreamer", allenatore del Maia Merano, che è arrivato da imbattuto in finale e che sogna non solo la promozione in DR1, ma anche uno storico filotto senza sconfitte, gli manca soltanto una vittoria. Con l’eventuale prossima vittoria arriverebbe anche il “doublete” ovvero vittoria di Coppa+Campionato, un’accoppiata difficilmente raggiungibile, ci riuscì due stagioni il Valsugana di Galetti, ma senza un percorso senza sconfitte.

Lo sfiderà Marco Vigolo, allenatore del Pergine che negli ultimi due anni ha mostrato come la formazione trentina possa crescere in prospettiva e ne siamo certi che prima o poi approderà in DR1. Saranno sicuramente una sfida interessante, lo si è visto in gara-1 ma sappiamo fin da ora che i due allenatori da un lato saranno sicuramente dispiaciuti in caso di sconfitta ma allo stesso tempo saranno felici di vedere l'avversario alzare il trofeo che andrà al vincitore del campionato di DR2.

Gara 2

Giovedì 28/05/2026 ore 21:00

MAIA MERANO - BASKET PERGINE

Palestra "Segantini" - Via XXX Aprile - MERANO

Eventuale Gara 3

Sabato 30/05/2026 ore 20:00

MAIA MERANO - BASKET PERGINE

PALESTRA SEGANTINI - Via XXX Aprile - MERANO