Il Cus Trento non demorde

In zona playout, la battaglia è ancora viva, anche se si conosce già il nome della retrocessa, infatti il Cus Trento, vince d’orgoglio contro la Pallacanestro Bolzano.

Vittoria d’orgoglio quella dei ragazzi di coach Magno, che sul campo di casa sconfiggono la Pallacanestro Bolzano, nonostante il peso psicologico di sapere di essere retrocessi. Partono bene gli universitari, subito avanti nel primo parziale, che si chiude sul punteggio di 24-13. Più equilibrato il Q2, gli uomini di Pavani rientrano in partita nella fase centrale del match, alla pausa lunga si va sul parziale di 36-27. Prosegue anche dopo l’intervallo la fase di rientro dei bolzanini, ma il Cus regge abbastanza bene, 47-42 al suono della penultima sirena. Ritorna prepotentemente in avanti il Cus nell’ultimo quarto, con gli universitari che vogliono chiudere la disputa con una vittoria e così è con il finale di 62-48. Fra i padroni di casa, Chermaz a segno con 14, seguito da Genta a quota 8. Fra i “Brothers” bolzanini, Porfido sempre il migliore fra i suoi, 15 punti, Maccagnan con 12 e Bin a quota 10.