La serie fra Dolomiti Energia e Bologna approda alla BTS Arena

Martedì sera la Dolomiti Energia Trentino ha riportato la serie dei quarti di finale dei playoff della LBA in parità grazie a una splendida prestazione di squadra in Gara 2, ribaltando anche il fattore campo. Una risposta di carattere dopo la difficile Gara 1, arrivata al termine di una sfida equilibratissima e combattuta fino agli ultimi possessi. Domani alle ore 20 c’è Gara 3, una sfida importantissima per il prosieguo della serie, e servirà tutta l’energia della BTS Arena per aiutare Forray e compagni a compiere un’altra impresa e portarsi avanti 2-1 nella serie.

Gara 2 ha confermato anche la grande prova collettiva della Dolomiti Energia Trentino, con quattro giocatori in doppia cifra. La coppia americana composta da DJ Steward e Khalif Battle ha prodotto complessivamente 40 punti, con Battle MVP della sfida grazie ai suoi 22 punti, 2 rimbalzi, 4 assist e 5 falli subiti.

«Dopo una vittoria così importante non credo ci sia troppo tempo per fermarsi a pensare, — ha spiegato Battle — perché la mia testa è già rivolta a Gara 3. Sicuramente sarà ancora più bello se riusciremo a vincere la serie, ma per ora abbiamo fatto soltanto un passo. La differenza rispetto a Gara 1? Sicuramente l’aggressività: siamo stati molto più aggressivi per tutta la partita e credo che anche difensivamente abbiamo fatto un lavoro decisamente migliore. Per quanto riguarda la mia prestazione, penso semplicemente di aver fatto quello che dovevo fare. Ora bisogna continuare così e mantenere questo livello anche nelle prossime gare. Adesso la serie si sposta a Trento e avremo il supporto del nostro pubblico. Mi aspetto un’altra battaglia durissima: dovremo essere aggressivi, lottare su ogni possesso e farci trovare pronti a una nuova partita equilibrata e intensa».

La serie tra bianconeri e biancorossi, in perfetta parità dopo le prime due sfide con una vittoria per parte, proseguirà con Gara 3 in programma venerdì 22 maggio alle 20:00 (diretta su LBATV e Sky Sport), Gara 4 domenica 24 maggio alle 17:00 (diretta su LBATV, Sky Sport e Cielo) e l’eventuale Gara 5 a Bologna sarà martedì 26 maggio con orario da definire.