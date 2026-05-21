Horus non vede cuore non duole

In Gara 3 la Tecnoedil Trento di coach Pedrotti, non ha tentennamenti contro l'Horus Padova e si conquista con autorevolezza il passaggio in finale per i playoff, dove sarà derby regionale contro il sorprendente Charly Merano.

In una gara 3 da tutto esaurito, la Tecnoedil risponde presente e si prende con prepotenza la possibilità di disputare la finale playoff contro Merano in un derby regionale che vale l'accesso alla serie B. L'inizio è sicuramente da dimenticare per Trento, incassa un parziale di 2-8 che costringe coach Pedrotti a chiamare time-out dopo pochi minuti per richiamare le proprie ragazze, sul massimo vantaggio delle ospiti nella serata. Girandola di cambi obbligatoria per Trento, che rialza la testa e, punto dopo punto, chiude la prima frazione sul 17-14. Il secondo periodo è caratterizzato dai tanti errori su entrambe le metà campo per le squadre, lo testimonia il punteggio basso di 13-9 in favore di Trento, che vale comunque il +7 per le trentine, 30-23 a metà partita. Il rientro dagli spogliatoi è complicato per le padrone di casa: con soli 7 punti messi a referto incassa il rientro di Padova che gioca meglio e con più aggressività, accorciando il punteggio fino al 37-35 per Trento al suono della penultima sirena. Gli ultimi 10 minuti sono però letteralmente dominati da Trento, con ottime difese (solo 6 i punti subiti) e un attacco che gira molto bene, trascinata da Sartori, mette a referto 20 punti che permette l'allungo e il controllo del match fino al 57-41 finale. Per quanto riguarda le prestazioni personali, Alice Sartori a quota 16, seguita da Manuela Rech a 9 e Anastasia Vecchini con 8. La seconda promozione in serie B sarà una faccenda totalmente regionale, fra Trento e Merano.