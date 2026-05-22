Sabato gara 1 degli spareggi per la serie B Interregionale

Sabato sera parte l'avventura degli spareggi per la promozione in serie B Interregionale per la Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli, che incontrerà la formazione del Bottanuco, proveniente dalla provincia di Bergamo.

Ecoproject Technologies Bottanuco

I bergamaschi della Ecoproject Technologies Bottanuco, sono arrivati sino a questo punto del campionato vincendo la regular season del girone D Nord-Est della Lombardia, con 26 vittorie e sole 4 sconfitte, in un raggruppamento che ha gli stessi numeri come quello veneto di cui faceva parte la formazione roveretana. Nei playoff relativi alla sua zona di competenza, la formazione lombarda ha dapprima battuto con un 2-1 il San Pio X Mantova e successivamente, sempre con il bilancio di 2 vittorie e 1, l’NBB Mazzano. La finale di campionato apparentemente più semplice, con un 2-0 all’Ospitaletto. Nella scorsa stagione, la formazione guidata da coach Marco Cornaghi perse in finale contro il Romano Lombardo (ora in serie B Interregionale e giunta quinta al termine della regular season), dopo esser arrivata ottava al termine della regular season. Squadra d’esperienza, in serie C dalla stagione 2017/18. Fra i suoi uomini più rappresentativi sicuramente il centro Turelli Matteo, l'ala piccola Pirola Flavio, il play Simoncelli Alexander, l'ala forte Mercante Jacopo Roberto, l'ala Quartieri Daniele e il playmaker Todeschini Davide.

Il confronto

Nessun confronto sportivo fra le due formazioni, solitamente legate al proprio territorio, con i roveretani abituati a trasferte e vittorie in terra veneta, ma che non si sono di certo avventurati a giocare con le compagini lombarde, di cui davvero si sa poco e niente, salvo quelle in LBA, dove milita l’Aquila Basket. Sarà davvero un’inedito per entrambe le formazioni, anche per i lombardi è inusuale varcare i confini della propria regione. Abituati a pesare e conoscere le formazioni venete, non si ha la vera percezione della forza di quelle lombarde, ma la sensazione che siano zeppe di talenti è tangibile, con esperienze di alcuni anche in serie B. Data per certa l'assenza di Czumbel nelle fila roveretane, in serio dubbio la presenza di Medina Bouza, che sarà valutata all'ultimo momento. Si giocheranno soltanto due gare, chi ne vince due viene promossa, in caso di una vittoria per parte, si valuterà la differenza canestri. La formazione sconfitta avrà poi un'eventuale "paracadute" dato da un secondo spareggio.

Gara 1

Sabato 23/05/2026 ore 20:30

TECNISAN Rovereto - ECOPROJECT TECHNOLOGIES BOTTANUCO

PALASPORT - Via Piomarta 1 - ROVERETO

Gara 2

Sabato 30/05/2026 ore 20:30

TECNISAN Rovereto -ECOPROJECT TECHNOLOGIES BOTTANUCO

Palestra Comunale - Via Olimpiadi 1 - DALMINE - (BERGAMO)