Il Basket Est Veronese vince il campionato in due gare

E’ la formazione del Basket Est Veronese ad aggiudicarsi dopo una serie breve di due gare, la finale del campionato di DR1, battendo il Creazzo e volando così in serie C.

La formazione neopromossa di Soave del Basket Est Veronese, battendo in casa per 56-47 Creazzo e al ritorno con il punteggio di 59-64 sempre la formazione vicentina, si aggiudica il titolo di campione del girone Ovest. La formazione guidata da coach Iacopo Tamellin, dona per la prima volta la vittoria del raggruppamento ovest del campionato di DR1 a una formazione veneta, infatti nella stagione 2023/24 fu il Valsugana di Pergine a vincerlo e in quella successiva la Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli. Si conclude così la stagione, con il Basket Est Veronese promossa in C e la Virtus Isola della Scala retrocessa in DR2, al suo posto ci sarà la neopromossa Maia Merano, vincitrice del campionato di DR2 della regione Trentino-Alto Adige. Per Creazzo la seconda finale persa consecutiva, infatti il primo giugno dello scorso, uscì sconfitta dopo due gare per mano della JBR Rovereto.