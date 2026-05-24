Verso la finale inedita

Se dobbiamo trovare un aggettivo per questa finale, il primo che viene in mente è “inedita”, in quanto le due formazione giunte all’ultimo atto, forse ad inizio stagione non erano date per favorite, ma sono cresciute entrambe nel lungo percorso.

Blue Bear

I Blue Bear B, formazione con origine dalla prolifica collina est di Trento, da anni è una delle formazioni più forti di questa categoria e che spesso ha sfiorato il successo. Seconda nel “Girone Nord”, con 9 vittorie e 3 sconfitte, di cui 2 sui legni di casa. Secondo attacco stagionale del girone con 62.7 in attacco, seconda difesa con 51.2 punti subiti. Meno brillante la seconda fase per la squadra guidata da Cesconi, 5 vittorie e 3 sconfitte, quarto posto finale in classifica, agguantato per i capelli, nonostante il secondo attacco del raggruppamento con 60.4 punti partita fatti e difesa simile a quella della concorrente Villazzano, 54.9 subiti. Nella seconda fase di classificazione, hanno pesato le due sconfitte contro il Valle di Cavedine ma sopratutto quella in casa contro i Not In My House, che certamente è costato quantomeno il terzo posto in classifica, superata anche dal Paganella, che nella prima fase seguiva in classifica gli “orsi”, ma che nella seconda fase ha fatto certamente meglio. Fra gli uomini agli ordini di De Cunto, i più pericolosi sono certamente Maino Federico, ma anche Maino Mattia, Rossi, Poli, Marzano, Zobele e Orellana. Nella semifinale, i Blue Bear hanno eliminato in tre gare la favorita Villazzano, vincendo per ben due volte sul campo della formazione di coach Pizzinini, lasciando il passo soltanto in gara 2, in via Santa Croce a Trento.

Valle di Cavedine

Il Valle di Cavedine, giunto terzo al termine della regular season del girone sud e secondo in fase di classificazione, con 11 vittorie e 3 sconfitte nella prima parte e 5 successi contro 3 nella seconda. La formazione allenata da Speziali, ex Villazzano, coadiuvato dallo storico allenatore della formazione di Vezzano, Odorizzi, possiede il sesto attacco stagionale, con media di 55 punti partita, ma il suo punto forte è la difesa, prima della serie con appena 50.5 punti subiti di media. Squadra molto “operaia”, senza giocatori di punta, anche se Forti e Margoni spiccano su tutti, oltre ad Apolloni e Chiarani. Stagione senza serie negative, singole sconfitte, cosa che ha fatto crescere molto la formazione di Vezzano rispetto alle passate edizioni. Formazione in crescita negli anni, forse la vera sorpresa di questo campionato, se nel 2023-24 la formazione di Vezzano era fuori dai playoff e nella stagione successiva veniva eliminata la primo turno della fase diretta, in questa si gioca la vittoria e l’agognato salto di categoria.

Il confronto

Nel doppio confronto, avvenuto nella fase dove le 8 top formazioni si incontravano in un girone unico, la formazione del Valle di Cavedine ha prevalso in entrambe le dispute, con un interessante 67-49 in quel di Vezzano e un più ridimensionato 59-60 nella trasferta nella tana degli “orsi blu” in quel di via Santa Croce a Trento. In questa sfida un pò inedita, non c’è una vera favorita, molti pensavano ad una finale molto diversa da questa, con quantomeno la presenza del Villazzano e forse a farle compagnia un’altre nobile decaduta, il Paganella Lavis. Per quanto visto anche nelle semifinali, le possibilità sono aperte a qualsiasi prospettiva. Al momento non ancora ufficializzate le date del doppio confronto, con possibile gara 3, ma la prima gara è già in programma questo weekend.

Gara 1

Domenica 24 maggio ore 20-00

VALLE DI CAVEDINE - BLUE BEAR BIRRAZZANO

Palestra Bellesini, via Roma 3, Vallelaghi