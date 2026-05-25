Verso la finale di DR2

La finale del campionato di DR2 è il momento più alto per il basket maschile delle minors regionali, ma al tempo stesso il possibile trampolino di lancio per un esperienza in un contesto già vasto nella prossima stagione in DR1. Ad affrontare l’imbattuta Maia Merano ci sarà il Pergine, la migliore delle inseguitrici.

Maia Merano

Il Maia Merano di coach Zampedri “The dreamer", è di certo la squadra da battere in questa stagione. Oltre al percorso immacolato in campionato, ha spadroneggiato nella Coppa regionale, infliggendo sconfitte anche alle tre formazioni di DR1 che vi partecipavano, escludendo di fatto addirittura il forte Lagorai Wolves dalle Final Four della manifestazione. Salvo una partita finita agli overtime, nello strano recupero contro l’Alto Adige-Sudtirol, non una minima esitazione in tutta la stagione. La formazione di Zampedri è cresciuta molto in questa stagione, se pensiamo che nella scorsa fu lontanissima dall’accesso ai playoff, quando giunse addirittura undicesima al termine della regular season, per poi salvarsi nei playout. Il successo, o meglio, la rivoluzione nel Maia Merano, è scoccata con l'arrivo di Giacomo Lorenzi, primo marcatore della stagione, in generale, sui liberi, nei tiri da 2 e da 3, che non ha avuto mai un concorrente che potesse impensierirlo. Il suo ritorno a casa dopo tre stagioni di livello in serie C con i Piani Bolzano, è stato l’effetto scatenante che ha fatto crescere tutta la squadra. Interessante la crescita di Russo, ma anche la maturazione del giovane Buciol, ora con meno responsabilità in campo ma tanta più libertà nel fare e pensare azioni produttive. Non dimentichiamoci di Claps e anche l’importante supporto di Matteo Lorenzi. La formazione meranese si fa davvero pericolosa. Se dovessimo guardare le statistiche, tutti i pronostici sono a favore del Maia Merano, in possesso del primo attacco stagionale, 82.6 punti a partita e al contempo anche della prima difesa, 56 punti subiti per match. Nei quarti di finale, il Maia Merano, pur vincendo in due sole partite, ha trovato una ferma opposizione da parte dei Red Fox Mori-Brentonico. Se sulle rive del Passirio i meranesi l’hanno spuntata soltanto nel quarto parziale con il punteggio di 83-62, a Mori non è andata meglio, con le “volpi” che hanno difeso il fortino, costringendo i meranesi ad accontentarsi di un ancor meno esaltante 75-83. In semifinale, i meranesi hanno eliminato come da copione l'Europa Bolzano, vincendo in entrambe i confronti e senza mostrare cedimento alcuno.

Pergine

Il Pergine di coach Vigolo, coadiuvato dal giovane e grintoso Sammarini, che si è guadagnato sul campo il soprannome di “luogotenente” in gara 2 dei quarti di finale, è la seconda forza del campionato. Quindici vittorie e cinque sconfitte nel campionato regolare, quarto reparto offensivo con una media di 67 punti partita, seconda miglior difesa, 57.1, di poco indietro a quella della capolista Maia Merano. Nessuna serie negativa, la serie positiva più lunga è durata 4 turni, lo ha fatto per tre volte in questa stagione, segno di una buona stabilità. Fra le società più promettenti in regione, squadra pensata anche per tentare un salto di qualità nella narrativa di medio termine. Il suo uomo più pericoloso ed esperto è Ndaw Saliou, decimo marcatore in campionato e con un importante esperienza nella categoria superiore con la maglia del Valsugana in DR1. Da non sottovalutare anche Zampedri, quasi sempre in doppia cifra, Mancinelli, Zhyrov e Cristofani. Formazione giovane e dal roster molto lungo, forse il più numeroso della categoria. Fra i momenti più importanti per la formazione di Vigolo, sono stati sicuramente i due confronti vinti contro il Gardolo, che per tutta la stagione ha conteso la seconda piazza ai perginesi, cedendo il piazzamento soltanto per colpa dei due confronti diretti. Nel primo turno dei playoff, il Pergine si è liberato della pratica Night Owls soltanto in due gare, vincendo in casa per 54-47, ma ribadendo i rapporti di forza anche nella tana dei “gufi”, piazzando un 41-53 in gara 2, nonostante l’assenza dello squalificato Vigolo, risultato che ha lanciato la formazione della Valsugana in semifinale senza dover passare dalla gara-3. Nelle semifinali, non è stata una faccenda semplice, se il Pergine ha vinto in gara 1, ha poi perso sul campo del Gardolo. C'è voluta la "bella" per dirimere la matassa, con match vinto nel finale proprio dalla formazione di Vigolo.

Il confronto

Affrontare il Maia Merano affamato di Zampedri non è una cosa semplice in questa stagione, 30 vittorie di seguito fra campionato e Coppa, un unico tentennamento, in quella sorta di “pareggio” poi finito agli overtime contro l’Alto Adige, figlio forse di una distrazione o giornata parzialmente storta e poi raddrizzata. Nel doppio confronto stagionale, i meranesi hanno prevalso in entrambe le prove, 78-94 a Pergine e 74-59 sulle rive del Passirio. La fame di vittorie di Zampedri, ma anche il cannibalismo mostrato in campo da Giacomo Lorenzi hanno rappresentato questa stagione, tanto che prendendo a prestito un termine di geopolitica, il Maia lo possiamo definire una "superpotenza carnivora”, mentre le dirette inseguitrici, hanno dovuto accontentarsi del termine di “superpotenze erbivore”, tutte rassegnate alla caccia di un più modesto secondo posto. E’ risaputo che la formazione meranese cerca il record per chiudere la stagione con un filotto fatto di sole vittorie, il compito del Pergine è quello di almeno rovinargli il record. Le possibilità di vittorie finale sono del 80% a favore del Maia Merano e del 20% per il Pergine, mentre le possibilità che ci sentiamo di dare ad un filotto di sole vittorie per la formazione altoatesina, si abbassa ad un comunque interessantissimo e ampio 65%.

Gara 1

Lunedì 25/05/2026 ore 20:45

BASKET PERGINE - MAIA MERANO

Palestra GARBARI - Via Amstetten 4 - PERGINE VALSUGANA

Gara 2

Giovedì 28/05/2026 ore 21:00

MAIA MERANO - BASKET PERGINE

Palestra "Segantini" - Via XXX Aprile - MERANO

Eventuale Gara 3

Sabato 30/05/2026 ore 20:00

MAIA MERANO - BASKET PERGINE

PALESTRA SEGANTINI - Via XXX Aprile - MERANO