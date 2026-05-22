Un Villazzano impreciso lancia i Blue Bear in finale

Un Villazzano irriconoscibile e sprecone, si fa eliminare dai Blue Bear B nella corsa verso la finale, dopo una gara 3 completamente dominata dagli ospiti e soprattutto dagli innumerevoli errori dalla lunetta da parte dei padroni di casa.

Il primo parziale è surreale con i primi tre minuti di gioco sullo 0-0. Partono meglio gli ospiti grazie alla tripla di Belluccio, anche se il Villazzano reagisce colpo su colpo, il primo parziale si chiude sul punteggio di 10-12, con errore finale di Valla che manca il pari. Nel Q2 la formazione di casa crolla letteralmente su sé stessa, gli errori si susseguono a nastro, dalla lunetta soprattutto, la squadra guidata da coach Pizzinini è irriconoscibile rispetto a quella vista in gara 2, di fatto gli ospiti guadagnano terreno, toccando anche un vantaggio di +20, a metà partita il punteggio è di 17-35. Parte senza punti il primo quarte del terzo parziale, poi arriva una sorta di reazione con la ripresa, il divario si accorcia specie nel finale, diventando meno severo, alla mezz’ora di gioco il tabellone segna 35-46. Ultimo parziale dove scemano le forze, il Villazzano non può pensare di raddrizzare facilmente una partita nata male e finita peggio, perde anche Passerini il suo giocatore potenzialmente più pericoloso, fuori per falli, di fatto la formazione di De Cunto si porta sul 45-58 e con questo netto risultato vola in finale dove affronterà il Valle di Cavedine. Certo si sapeva che il derby della collina est di Trento poteva presentare delle difficoltà, ma non era semplice immaginarsi che per il Villazzano sarebbe stato fatale, specie al termine di un percorso dove ha dominato la regular season e pure la seconda parte fra le top 8. A livello di prove individuali, fra i padroni di casa in doppia cifra Martemucci con 15 punti, lo segue Passerini a quota 8. Fra gli “orsi”, Poli a quota 13, Maino Federico con 10.