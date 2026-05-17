Il Charly Merano è la prima finalista

Il Charly Merano di Travaglini ha fretta e non vuol sprecare energie, vincendo anche in gara 2 contro il Garda, volando così in finale, evitando la dispendiosa quanto rischiosa gara 3.

Il ghiaccio lo rampe la formazione di casa, subito sul 4-0 e poi sino all’11-4, massimo svantaggio meranese. Diana Schwienbacher e Arianna Pistore per ricucire. Missile di Schwienbacher e di Martina Bonato per il 18-19 momentaneo che chiude anche il primo parziale, partito male ma chiuso d’autorità. Inizio equilibrato del Q2, le due formazioni trovano speso il pari, nel finale vantaggio per le venete, sul 31-29 prima di andare negli spogliatoi per la pausa lunga. Con il rientro, allungo iniziale del Garda, poi un missile di Diana Schwienbacher per riportare ordine, 35-34. Con Martina Bonato le meranesi provano a scappare, 39-43, il coach veneto ne intuisce il pericolo e chiama il timeout. Martina Di Blasi allunga, poi la segue Rosa Kob, 41-49 alla penultima sirena. Con il preziosissimo tesoretto la formazione di Travaglini affronta l’ultimo parziale. Il Garda non ci sta, riduce il divario e trova anche un avanti di +1 sul 50-49. E’ un missile di Martina Bonato a complicare tutta la semifinale, 50-52. Ancora lei con un libero e la partita, anzi la pratica semifinali, si chiude sul definitivo 50-53. A livello individuale, Martina Bonato a segno con 13 punti, seguita dall’incrollabile Diana Schwienbacher a 12 e gran lavoro per Arianna Pistore a quota 9.