Ufficializzato il calendario per lo spareggio promozione

Ufficializzate le date del doppio confronto che la Tecnisan Rovereto dovrà affrontare se vorrà proseguire il cammino verso la categoria superiore.

Doppio confronto per la Tecnisan Rovereto, che incontrerà in due soli match l'Ecoproject Technologies Bottanuco, vincitrice di uno dei due campionati di serie C della Lombardia. In questa fase non è prevista una terza gara, quindi chi segna più punti nel doppio confronto passa il turno. In caso di successo, la formazione di coach Fumagalli, volerà in serie B Interregionale, se invece non dovesse farcela, avrà uno spareggio con la perdente dal confronto fra l'altra formazione lombarda vincitrice e la vincitrice del campionato friulano di serie C, per giocarsi una seconda chance.

Gara 1

Sabato 23/05/2026 ore 20:30

TECNISAN Rovereto - ECOPROJECT TECHNOLOGIES BOTTANUCO

PALASPORT - Via Piomarta 1 - ROVERETO

Gara 2

Sabato 30/05/2026 ore 20:30

TECNISAN Rovereto -ECOPROJECT TECHNOLOGIES BOTTANUCO

Palestra Comunale - Via Olimpiadi 1 - DALMINE - (BERGAMO)