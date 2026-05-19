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C unica

Ufficializzato il calendario per lo spareggio promozione

Ufficializzate le date del doppio confronto che la Tecnisan Rovereto dovrà affrontare se vorrà proseguire il cammino verso la categoria superiore.

Doppio confronto per la Tecnisan Rovereto, che incontrerà in due soli match l'Ecoproject Technologies Bottanuco, vincitrice di uno dei due campionati di serie C della Lombardia. In questa fase non è prevista una terza gara, quindi chi segna più punti nel doppio confronto passa il turno. In caso di successo, la formazione di coach Fumagalli, volerà in serie B Interregionale, se invece non dovesse farcela, avrà uno spareggio con la perdente dal confronto fra l'altra formazione lombarda vincitrice e la vincitrice del campionato friulano di serie C, per giocarsi una seconda chance.

Gara 1

Sabato 23/05/2026 ore 20:30
TECNISAN Rovereto - ECOPROJECT TECHNOLOGIES BOTTANUCO
PALASPORT - Via Piomarta 1 - ROVERETO

Gara 2

Sabato 30/05/2026 ore 20:30
TECNISAN Rovereto -ECOPROJECT TECHNOLOGIES BOTTANUCO
Palestra Comunale - Via Olimpiadi 1 - DALMINE - (BERGAMO)

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Classifica

Serie C: Gruppo F
SquadraPG
Lab 23 Salzano5430
Roncaglia5030
Tecnisan Rovereto4630
Villafrut Verona4430
Vigor Conegliano4230
Jolly Caltana3230
Concordia Schio3030
Virtus Murano3030
Piani Bolzano2830
The Team Riese2830
Albignasego2630
Marostica2030
Guerriero Padova1830
Mirano1830
Mestrino830
Junior Leoncino630

Notizie

Foto e video

Simone Caldara (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli
Francesco Frenez (Night Owls Trento)