Il percorso roveretano verso la serie B Interregionale

Dopo la vittoria del raggruppamento del campionato di serie C veneto, la Tecnisan Rovereto entra in un mondo che nessuna formazione trentina ha conosciuto di recente, quello degli spareggi interregionali, contro formazioni delle quali si sa pochissimo.

Con la doppia vittoria in finale della formazione roveretana guidata dal “mago” Fumagalli, la Tecnisan ora dovrà vedersela con una serie di spareggi, la strada dipenderà molto dagli esiti del primo turno. In due soli incontri, con la prima gara a Rovereto, la Tecnisan affronterà i bergamaschi del Bottanuco Basket, in caso di vittoria si apriranno le porte della serie B Interregionale. In caso di sconfitta invece, si giocherà una seconda possibilità di accesso, ma giocando sempre in due incontri contro la perdente di un’altro spareggio, quello fra i comaschi della Virtus Cermenate, vincitrice di un’altro raggruppamento lombardo, e la vincente del campionato del Friuli, che uscirà dal confronto fra la Ueb Cividale e il Caorle. Da indiscrezioni si partirà con le sfide da sabato 23 maggio nella Città della Quercia, con un minimo di due gare e in caso di insuccesso nel primo confronto il JBR Rovereto accederà ad un prolungamento di altre due sfide.