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C unica

Rovereto inarrestabile campione in serie C

La Tecnisan Rovereto ci crede eccome e nonostante l’indisponibilità di alcuni giocatori chiave, vince anche in gara 2 contro il Salzano, laureandosi così campione al termine di una stagione sensazionale.

La Tecnisan Rovereto, come già si sapeva, parte azzoppata, Medina Bouza e Czumbel ci sono sì, ma solo in panchina per dare man forte psicologicamente ai compagni. Dorigotti rompe il ghiaccio con una tripla profetica e poco più tardi, dopo un libero piazzato dagli ospiti, Rossaro lo imita per il 6-1. Rossaro a fotocopia dopo il canestro avversario, 9-4 che costringe il coach veneto al timeout. Missile di Sam Gaye, ottima la partenza degli uomini di Fumagalli. Salzano reagisce e si porta sul -2, saranno i liberi di Pisoni a scongiurare il pari. Una tripla di Xausa dà ai roveretani il vantaggio in doppia cifra sul 23-12, ma poi arriva la reazione e il primo quarto si chiude sul 23-16. Il Q2 parte in salita per i padroni di casa roveretani, quasi subito agganciati, poi Xausa e la tripla di Bressanin come risposta, 28-21. Dura poco l’illusione, ospiti che reagiscono ancora e vanno sul -2. Parziale combattuto, si gioca punto a punto, tanto che Salzano si porta a -1. La tripla di Dorigotti per tenere a bada le velleità avversarie, 37-34. Si va alla pausa lunga con il punteggio di 39-36.

Dopo l’intervallo la partenza sprint degli ospiti, trovano l’aggancio e il sorpasso con il 39-40. Dorigotti risponde per due volte al massimo vantaggio veneto, la seconda con una tripla, imitato subito da Xausa per due volte di seguito per il 51-44, coach veneto che richiama i suoi. Si avvicinano gli ospiti, ma il missile lanciato dalle mani di Sam Gaye li tiene a bada, 56-50. Ancora lui a chiudere prima della penultima sirena, 58-51 dopo un parziale fondamentale, positivo per la formazione di casa. Rossaro con una tripla inaugura l’ultimo parziale, ma Salzano non è domata ancora, si porta a -5. Arriva un’altra tripla, è di Bressanin, suo il 64-56. Rovereto è più forte, anche delle assenze, ma gli ospiti non vogliono abdicare così in fretta. Saranno il canestro di Dorigotti e i due liberi di Xausa e poco meno di 3 minuti dal termine a condizionare l’esito, 71-61. In un "crescendo rossiniano”, Pisoni e Xausa piazzano gli ultimi colpi e la Tecnisan Rovereto chiude il campionato con il definitivo 77-62, che laurea la formazione di Fumagalli a campione della serie C Unica in anticipo, senza dover passare da gara 3. A livello individuale, gran lavoro di squadra, Xausa a quota 16, Dorigotti con 14, Sam Gaye a 13, chiudono Bressanin con 12 e Pisoni a 11. Ora si aprono le porte degli spareggi per l’accesso alla serie superiore.

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Classifica

Serie C: Gruppo F
SquadraPG
Lab 23 Salzano5430
Roncaglia5030
Tecnisan Rovereto4630
Villafrut Verona4430
Vigor Conegliano4230
Jolly Caltana3230
Concordia Schio3030
Virtus Murano3030
Piani Bolzano2830
The Team Riese2830
Albignasego2630
Marostica2030
Guerriero Padova1830
Mirano1830
Mestrino830
Junior Leoncino630

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