Si spezza a pochi secondi dalla fine il sogno dei “lupi"

Si interrompe a pochi secondi dalla fine di gara 2 il sogno accarezzato per un momento dal Lagorai Basket di giocarsi quantomeno un tentativo di una “bella” contro il Basket Est Veronese.

Indugi iniziali spezzati da un libero di Papa, poi gli ospiti vanno a segno. Filippo Iobstraibizer prima, poi Bellotti e Papa per il momentaneo 7-2. Della Pietra risponde alla reazione dei veronesi, questa volta costretti al timeout sul 9-4. Fase interlocutoria dove non scappa nessuna delle due formazioni, poi però gli ospiti si avvicinano troppo, sino al -1. E’ Bellotti dalla lunetta con un doppio viaggio positivo a togliere d’impaccio i trentini e Parigi chiude il primo parziale sul 23-18. Nel Q2, dopo un iniziale azione di avvicinamento da parte dei veneti, arriva la risposta di Paolo Iobstraibizer. Il vero allungo arriva con la tripla di Minozzi, divario in doppia cifra in quel di Civezzano, 34-24. Dopo il canestro di Ippedico, due liberi sbagliati da Papa e veronesi che si avvicinano troppo, Bianchi sul 38-37 chiama il timeout e con quel punteggio si va alla pausa lunga.

Con la ripresa, Della Pietra deve controbattere con un missile allo stesso tipo di iniziativa avversaria. Con due liberi gli ospiti trovano il pari e saggiano il vantaggio 41-42, ma Papa riporta la situazione a favore dei trentini. Papa e una tripla di Ippedico per tentare lo strappo, 49-45, addirittura arriva l’allungo di Della Pietra per il momentaneo 51-45. Arriva la pronta risposta avversaria, la formazione di Soave si porta a -1, poi Ippedico risponde per fortuna. Non demordono i veneti, ritrovano il vantaggio e addirittura prendono un poco di vantaggio, arrivando alla mezz’ora di gioco sul 59-62. Ippedico in apertura di Q4 per portarsi a -1, poi Di Tommaso firma il sorpasso, 63-62. Si gioca in equilibrio con sorpassi e contro sorpassi, la posta in palio è notevole. Tentativo di strappo da parte trentina con la tripla di Paolo Iobstraibizer sul 70-67. Veronesi che trovano un nuovo pari e poco dopo il vantaggio del 70-73, costringendo Bianchi al timeout a circa 3 minuti e 50 dal termine. Papa risponde alla chiamata alle armi, ma gli avversari controbattono abilmente, difficile spezzare la resistenza del divario di 3 lunghezze. Nuovamente sul +3 gli ospiti grazie anche alla precisione dalla lunetta a poco più di mezzo minuto dal termine. Timeout e poi contro timeout, la sabbia delle clessidra scende inesorabile e questo serve sopratutto agli ospiti, infatti il match si chiude con il definitivo 77-80, risultato che sta più che stretto alla formazione con sede a Civezzano, avanti anche di 10 lunghezze, ma che vede la sua stagione fermarsi in gara 2 delle semifinali. A titolo personale, capitan Ippedico a segno con 17 punti, seguito da Paolo Iobstraibizer a quota 16, Stefano Della Pietra con 13 e Papa a quota 12. Si interrompe così, per quanto bruscamente, la bella stagione dei “lupi” del Lagorai Basket, ad un passo quantomeno da una possibile “bella” di semifinale, dopo un match con ben 13 cambi di vantaggio.