Le finaliste si decideranno in gara 3

Le due future finaliste, sicuramente arriveranno spremute dopo il triplo confronto in semifinale, dove i possibili esiti sono estremamente aperti dopo quanto accaduto nelle rispettive gare-2.

Villazzano-Blue Bear Birrazzano

Se gara 1 era parsa quantomeno una sorpresa, vista la sconfitta casalinga del Villazzano per mano dei Blue Bear sui primi legni, con gli uomini di De Cunto, capaci di vincere per 52-65 nel derby della collina est di Trento, gara 2 ha visto invece in scena il team di coach Pizzinini capace di ribaltare la situazione. Nella bolgia del palazzetto in via Santa Croce, il Villazzano, davanti ad un pubblico numeroso molto partecipe, ha saputo imporre il proprio gioco, andando a dominare con il punteggio di 58-70, riaprendo la disputa a qualsiasi scenario. Per chi dava il Villazzano finito, ha dovuto ricredersi dopo averlo visto in azione nella seconda serie di semifinale. I "Macaco’s" hanno fame e vogliono andare in finale, si è visto in gara 2.

Gara 3

Gio 21/05/2026 21:00

PALL. VILLAZZANO - BLUE BEAR BIRRAZZANO (1-1)

Palestra PASCOLI - Via Znojmo 24 - TRENTO

Valle di Cavedine-Paganella Baske

Sicuramente la serie di semifinale più equilibrata, la dimostrazione è quanto avvenuto in gara 2 di questa sfida. Se in gara 1, il Valle di Cavedine ha vinto con il punteggio di 72-64, al ritorno la formazione di Lavis ha saputo far pesare il fattore campo, vincendo di 58-56, prolungando così la serie alla terza partita. Se nelle due prime sfide il fattore campo è stato determinante, in quest’ultima sfida, potrebbero essere determinanti l’emozione ma al tempo stesso la voglia di proseguire il cammino verso la finale.

Gara 3

Sabato 16/05/2026 20:00

VALLE DI CAVEDINE - PAGANELLA BASKET (1-1)

Palestra BELLESINI - via Roma 3 - VALLELAGHI