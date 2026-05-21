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Divisione Regionale 2

Coach Santangelo squalificato dopo gara 1 di semifinale

Immancabile arriva la squalifica per il coach dell'Europa Bolzano, reo di una reazione sopra le righe durante gara 1 della semifinale contro il Maia Merano.

Se ne aveva ovviamente il sospetto, ma con il Comunicato Ufficiale n. 457 del 20/5/2026 del comitato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro, arriva l'inibizione dai campi per il coach bolzanino Alessandro Santangelo. Di seguito le motivazioni: ALESSANDRO SANTANGELO inibizione determinata dal 12/05/2026 al 25/05/2026 per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per comportamento non regolamentare, dopo essere stato espulso [art. 33,1/1b RG rec., art. 36 RG rec.]. Dal punto di vista operativo, tale squalifica è pressoché ininfluente, essendo ormai la formazione bolzanina fuori dai giochi per l'accesso alla finale, influirà sulla finalina per il terzo posto, da giocarsi contro il Gardolo.

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Classifica

Divisione Regionale 2: Girone regionale
SquadraPG
Maia Merano4020
Gardolo3020
Pergine3020
Europa Bolzano2620
Alto Adige2220
Blue Bear2020
Night Owls Trento1620
Red Fox Mori1220
Cus Trento1020
Brixen1020
Pallacanestro Bolzano420

Notizie

Foto e video

Simone Caldara (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli
Francesco Frenez (Night Owls Trento)