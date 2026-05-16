Tecnoedil Trento in missione per espugnare Padova

Tecnoedil Trento costretta a vincere a Padova per allungare la serie e sperare di volare in finale, magari contro il Charly Merano, in un’inedita sfida tutta regionale, in barba allo strapotere veneto subito in passato.

Dopo l’autentico scippo subito in gara 1, quando l’Horus Padova Run & Jump, dopo esser stata sotto tutto il match, ha trovato l’illuminazione finale per vincere con il risicato 67-68, la formazione trentina guidata da coach Omar Pedrotti, si vede costretta ad espugnare Padova, cosa peraltro già fatta nella stagione regolare, per riaprire i giochi e ritornare in quel di Ravina per la zampata finale, sperando in un derby di finale con le meranesi di Travaglini. Nessun passo falso è permesso in questo fine settimana, pena finire qui la stagione.

Gara 2

Domenica 17/05/2026 ore 19:00

HORUS PADOVA - TECNOEDIL Trento (1-0)

Palestra Istituto 'Einaudi' - Via Marcanova, 10 - PADOVA

Eventuale gara 3

Mercoledì 20/05/2026 ore 20:00

TECNOEDIL Trento - HORUS PADOVA PALESTRA NAVARINI

Via Filari Longhi - TRENTO