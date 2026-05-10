Charly Merano no problem contro il Garda

In Gara 1 di semifinale, il Charly Merano, dopo una partenza stentata, si riprende in mano la partita e vince agevolmente contro il Garda.

Partenza a razzo da parte delle ospiti venete, subito uno 0-5. Diana Schwienbacher pone un freno, poi ci prova Arianna Pistore per il 5-8. Prova di allungo per il Garda che si porta sul 9-16, massimo vantaggio delle ospiti nel match. Il canestro di Rosa Kob e i due liberi di Martina Bonato per ridurre il gap ma poi arriva una tripla avversaria. Nel finale di parziale la tripla di Diana Schwienbacher chiude il Q1 sul punteggio di 16-19. In apertura del Q2 arriva il sospirato pari griffato Rosa Kob, poi Martina Bonato pareggia nuovamente. Si riportano avanti le ospiti venete, addirittura di 6 lunghezze. L’avvicinamento lo pone in essere Rosa Kob, il sorpasso e l’allungo con due missili Diana Schwienbacher e il dividendo lo stacca Martina Di Blasi, 40-34 con il quale si va negli spogliatoi per la pausa lunga, secondo parziale nettamente dominato dalle ragazze di coach Travaglini, ripresesi dallo shock iniziale.

Prosegue l’ottimo trend cavalcato dal Charly Merano, subito a segno Schwienbacher, ma dopo i liberi di Hasa e Kob, arrivano i canestri di Martina Bonato e Rosa Kob, formazione della città del Passirio che vola sul 48-34, gap dal respiro decisamente più interessante e che si confà alle meranesi, timeout d’obbligo per le ospiti. Arrivate a quota 50 e toccato il massimo vantaggio della gara, le padrone di casa assistono ad un break veneto di ben 9 punti. Il terzo parziale va in archivio sulla penultima sirena sul punteggio di 58-46. Dopo una tripla iniziale delle venete, arrivano i centri formati Hasa-Schwienbacher-Di Blasi, nuovamente aventi di +15 sul 64-49. Si combatte colpo su colpo, parziale equilibrato che scivola sul piano inclinato verso il termine con il match che si chiude sul 73-61 con il canestro di Rosa Kob. A livello personale, immancabile Diana Schwienbacher con i suoi 25 punti e presente in campo dall’inizio alla fine come spesso accade per lei. Bene Rosa Kob con 18 punti, Martina Bonato la segue con 11. Soltanto 8 giocatrici meranesi su 11 entrate in campo, ma evidentemente visti i risultati, il gruppo ristretto funziona eccome.

Gara 2

Sabato 16/05/2026 ore 20:30

GARDA BASKET - CHARLY BASKET

Pal.tto dello Sport 'M. Curie' - Via Barbarani 18 - GARDA - (VERONA)

Eventuale Gara 3

Mercoledì 20/05/2026 ore 21:00

CHARLY BASKET - GARDA BASKET

PALESTRA SEGANTINI - Via Xxx Aprile - MERANO