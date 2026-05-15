Si va alla “bella” fra Pergine e Gardolo

In quello che possiamo definire come il “derby dei ristoranti”, visti gli sponsor delle due formazioni, come prevedibile si andrà in gara 3 dopo l’autorevole vittoria del Gardolo sui legni di casa.

Pessima la partenza dei padroni di casa del Gardolo, in difficoltà nei momento iniziali del primo parziale, il Pergine di Vigolo sembra poter scappare e che guadagna il vantaggio in doppia cifra ben presto, due missili di Cristonfani fanno male alla formazione di Trento nord, che brancola nel buio in questo frangente. Recupero da parte del Gardolo nel finale, Consolini autore degli ultimi 5 punti che tengono in vita i suoi, 14-24 dopo i primi 10’ di gioco. Nel Q2 si inizia a consolidare un vantaggio abbastanza costante per il Pergine, in media sempre avanti di 8 lunghezze. Una tripla mancata di Perissinotto avvicina il Gardolo, ora sul -5. Dellai avvicina ulteriormente, arrivando sul -2. A metà partita il punteggio è di 33-38. Il rientro dallo spogliatoio, doppia tripla di parte di Dellai e arriva ben presto il sorpasso, 39-39. Il terzo parziale è decisamente in mano agli uomini in maglia gialla, alla mezz’ora di gioco il punteggio è 49-47, il Gardolo han ben presto eroso il generoso iniziale vantaggio perginese. Ottima partenza del Gardolo nel Q4, che grazie ad una tripla di Perissinotto piazza un bel break, il Gardolo vola sul 54-47. Dapic piazza il colpo del 60-49. Pergine che prova di tutto, ma con un Coast to Coast di capitan Gambino il Gardolo trova il vantaggio in doppia cifra sul 62-52. Inesorabilmente la partita si va a chiudere sul definitivo 72-59 per il duo Lucchini-Orempuller, che rimanda il tutto a gara 3, dove si capirà chi sarà la “superpotenza erbivora” che andrà a sfidare il Maia Merano in finale. Gran lavoro di collettivo in maglia gialla, infatti nel Gardolo solo Dellai in doppia cifra, per lui 19 punti, segue Giacometti a quota 9. Nelle fila della schiera perginese, incontenibile Ndaw Saliou, autore di ben 23 punti, lo segue Cristofani a quota 11.

Gara 3

Lunedì 18/05/2026 ore 20:45

BASKET PERGINE - BC GARDOLO (1-1)

Palestra GARBARI - Via Amstetten 4 - PERGINE VALSUGANA