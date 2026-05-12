Ad un passo dal campionato

Vigilia di gara 2, con la ghiotta possibilità per la Tecnisan Rovereto di chiudere in anticipo la disputa e aggiudicarsi la stagione, partendo addirittura da neopromossa.

Dopo aver espugnato il campo di Salzano con l’ottimo risultato di 64-70, la formazione di Fumagalli è tecnicamente ad un passo dall’aggiudicarsi il campionato, cosa che la porterebbe a giocarsi gli spareggi con le formazioni di B Interregionale per l’importante quanto inaspettato salto di categoria. Le notizie di spogliatoio però non sono buone, con Mark Czumbel fermo per l'infortunio patito durante il Q1 nella prima gara della finale, Medina Bouza in serio dubbio, si saprà sollo all'ultimo se potrà giocare. In gara 1, i roveretani hanno espugnato il campo veneto con il punteggio di 64-70.

GARA 2

Mercoledì 13/05/2026 ore 20:00

TECNISAN Rovereto - LAB 23 Salzano (1-0)

PALASPORT Via Piomarta 1 - ROVERETO

Eventuale GARA 3

Sabato 16/05/2026 ore 18:30

LAB 23 Salzano - TECNISAN Rovereto

PALAPM - VIA MARCONI - ZONA IMPIANTI SPORTIVI - SALZANO - (VENEZIA)